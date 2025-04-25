Россия и Иран могут создать сухопутные газовые коридоры

3:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

На переговорах между вице-премьером РФ Александром Новаком и министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом было подтверждено стремление двух стран к расширению сотрудничества в области энергетики, в частности — к созданию сухопутных газовых коридоров, которые должны соединить Россию и Иран.

Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ газопровод

Стороны отметили важность совместной работы над строительством новых газотранспортных маршрутов, указав на позитивный опыт взаимодействия в рамках соглашения ОПЕК+ и на площадке Форума стран-экспортеров газа. Россия подтвердила готовность поддерживать экономические связи с Ираном, а также продвигать интересы Евразийского экономического союза в регионе. В этом контексте Иран рассматривается как ключевой стратегический партнёр России за пределами СНГ.

Иранская сторона, в свою очередь, выразила уверенность в способности России сохранять стабилизирующую роль в рамках ОПЕК+, способствуя удержанию баланса на мировом энергетическом рынке.

Важной темой встречи стала реализация газопроводного проекта, по которому, согласно предварительным договоренностям, поставки газа будут осуществляться через территорию Азербайджана.

По состоянию на январь, маршрут был согласован, и завершались переговоры по ценовым параметрам. На первом этапе предполагается транспортировка около двух миллиардов кубометров российского газа, с последующим возможным увеличением объёмов до 55 миллиардов кубометров в год.

Как сообщил в апреле иранский посол в России Казем Джалали, к настоящему моменту Иран решил около 90 процентов технических и правовых вопросов, необходимых для запуска проекта. Поставки планируется направить в северные регионы страны, где традиционно ощущается дефицит газа, несмотря на то, что основные газовые месторождения Ирана находятся на юге.

Согласно данным Международного энергетического агентства, Иран располагает вторыми по объему в мире доказанными запасами природного газа — свыше 31 триллиона кубометров, уступая только России.

Однако страна сталкивается с внутренними трудностями: высокий внутренний спрос на топливо, неразвитая газовая инфраструктура и дисбаланс между южными профицитными и северными дефицитными регионами, отмечает издание "Нефть и капитал".

Кроме того, Иран активно продвигает идею превращения себя в альтернативный газовый хаб для Европы, стремясь заменить Турцию в роли основного транзитёра российского газа. Это стратегическое направление внешнеэкономической политики Тегерана нацелено на укрепление геоэнергетической роли страны и расширение доступа к европейскому рынку.

Летом 2024 года между Россией и Ираном было подписано двустороннее соглашение о поставках природного газа, что стало важным шагом к практической реализации намеченных инфраструктурных проектов и к укреплению энергетического альянса между двумя странами.