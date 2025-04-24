Крупнейшая госкомпания Китая возобновила импорт российской нефти

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейшая нефтехимическая корпорация Китая — Sinopec — вновь начала импорт российской нефти после временной приостановки, длившейся с марта 2025 года.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Это решение было связано с необходимостью оценки рисков, вызванных ужесточением американских санкций в отношении ключевых российских энергетических и судоходных компаний.

Импорт возобновлён через дочернюю структуру Sinopec — трейдинговое подразделение Unipec, которое заключило сделки на закупку партии нефти сорта ESPO Blend (Eastern Siberia-Pacific Ocean) с поставками в мае. Этот сорт нефти представляет собой смесь, экспортируемую с Дальнего Востока России по нефтепроводу ВСТО, специально ориентированному на азиатский рынок.

Отмечается, что в марте и апреле текущего года поставки по этому каналу не осуществлялись, что свидетельствует о полном прекращении закупок со стороны китайской госкомпании в указанный период.

Несмотря на возобновление импорта, текущие объёмы закупок остаются существенно ниже уровня, зафиксированного до введения новых санкций в январе 2025 года. Согласно информации от трейдеров, майские поставки нефти ESPO осуществляются с премией около двух долларов США за баррель к рыночной цене эталонной смеси ICE Brent.

Это может указывать как на ограниченное предложение на рынке, так и на сохраняющиеся логистические или финансовые барьеры, связанные с санкционным режимом.

В январе этого года администрация президента США Джо Байдена объявила о введении масштабных ограничений против российских энергетических компаний, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также в отношении десятков судов и страховых компаний, обеспечивавших транспортировку нефти.

На фоне введённых ограничений китайские государственные компании, включая Sinopec и PetroChina, временно приостановили сделки с российскими поставщиками, чтобы избежать возможных вторичных санкций.

Хотя официальные представители Sinopec не предоставили комментариев по поводу причин возобновления закупок, эксперты полагают, что решение может быть связано с корректировкой логистических схем, диверсификацией источников поставок или частичным смягчением регуляторных рисков.

В целом, действия Unipec могут свидетельствовать о стремлении Пекина сохранить доступ к относительно дешёвой российской нефти, несмотря на геополитическое давление, и адаптироваться к новым условиям глобального энергетического рынка.