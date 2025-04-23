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Олег Артюков

США рассматривают возможность снизить пошлины в отношении Китая

2:31
Экономика

В Вашингтоне рассматривают возможность смягчения торговых ограничений в отношении Китая, чтобы снизить напряжённость в двусторонних отношениях.

Банк развития Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Повелитель Викимедиа, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк развития Китая

По информации издания The Wall Street Journal, обсуждается вариант понижения пошлин на китайский импорт — в некоторых случаях более чем наполовину. Эта мера рассматривается как способ оживить международную торговлю и инвестиционные потоки, пострадавшие из-за продолжающейся торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

На данный момент окончательного решения по данному вопросу не принято. Среди обсуждаемых подходов — многоуровневая система пошлин, при которой на менее чувствительные для национальной безопасности США товары пошлина могла бы составить около 35 процентов.

Тогда как на стратегически важную продукцию предлагалось сохранить или даже увеличить ставки, вплоть до ста процентов и выше.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля года президент подписал указ о введении так называемых взаимных пошлин на импорт товаров из других стран.

Базовая ставка составила десять процентов, однако для 57 государств начали действовать повышенные пошлины, рассчитывавшиеся на основе торгового дефицита США с этими странами. Целью было достижение торгового баланса.

Спустя несколько дней, 9 апреля, Дональд Трамп сообщил, что более 75 стран не приняли ответных ограничительных мер и выразили готовность к переговорам. В связи с этим для большинства государств, за исключением Китая, было решено временно вернуть базовую ставку пошлин в десять процентов на период в 90 дней.

На китайские товары были введены дополнительные пошлины, их общий уровень был доведён до 125 процентов. Китай ответил зеркальными мерами, установив аналогичную ставку на американскую продукцию.

Кроме этого, США ввели дополнительную пошлину в размере 20 процентов на ряд китайских товаров, объяснив это недостаточными мерами Пекина в борьбе с поставками синтетических наркотиков на американскую территорию.

В Китае в ответ неизменно заявляют, что будут отстаивать свои интересы. В Пекине не отказываются от переговоров, но требуют, чтобы они проходили в атмосфере взаимного уважения.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай торговля
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