Своё небо. Третий импортонезависимый Superjet New встал на крыло!

В очередной, уже третий по счёту образец Superjet 100 New присоединился к лётным испытаниям.

Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолёт Sukhoi Superjet 100

Характерно, что этот лайнер полностью импортозамещён. Разработка ПAO "Яковлева" совершила свой первый полёт в городе Комсомольск-на-Амуре.

В "своём небе"

В тестовом полёте подтверждено стабильное функционирование всех российских систем. В небо Superjet подняли отечественные двигатели ПД-8. Испытания длились 40 минут, проходили они на высоте до 3000 метров, самолёт разгонялся до 500 километров в час.

На новую машину в честь приближающейся 80 летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне был нанесён соответствующий логотип с фигурой знаменитого волгоградского мемориала "Родина-мать зовёт".

Пилотировал Superjet New экипаж под руководством командира воздушного судна — заслуженного лётчика -испытателя Российской Федерации Сергея Заваркина. Также в тестовом полёте принимали участие лётчик-испытатель первого класса Александр Верхов и ведущий инженер по лётным испытаниям бортовой оператор Максим Грюканов.

После удачного приземления командир экипажа доложил руководству об успешном выполнении задания. Он отметил, что на первом полёте был выполнен взлёт и набор высоты в 3000 метров на взлётном режиме моторов. Также в процессе полёта была проведена проверка работы систем гидравлики, управления, кондиционирования воздуха и пилотажно-навигационного на оборудования на разных скоростях. Также проверено уборка и выпуск шасси.

О чём речь

После выпуска оригинального Sukhoi Superjet 100 — первого в постсоветской истории российского пассажирского самолёта, власти и производители столкнулись с рядом проблем. Сам самолёт, несмотря на амбициозную задумку и участие крупных западных компаний, оказался слишком зависим от иностранных комплектующих. Большинство ключевых систем — включая двигатель, авионику, гидравлику и прочее — создавались с участием зарубежных фирм. Это делало эксплуатацию сложной и дорогой, особенно для российских авиакомпаний.

После 2014 года, а особенно после начала активной фазы санкционного давления в 2022 году, ситуация кардинально изменилась. Западные поставки стали ненадёжными, а в некоторых случаях вообще прекратились. Это привело к острой необходимости в создании импортонезависимой версии самолёта — так появился проект SSJ-New.

Главная цель новой версии — полностью перевести самолёт на российские компоненты. На замену франко-российскому двигателю SaM146 пришел отечественный ПД-8, разработанный на основе проверенных технологий, но с современными доработками. Также были заменены системы управления, электроника, кабельные сети, кондиционирование воздуха и даже кресла — на российские аналоги.

Разработка SSJ-New началась официально в середине 2020-х годов, а первые полёты в 2025 году прошли весьма успешно. Лайнер должен стать более надёжным, удобным в обслуживании и полностью санкционно независимым.

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