На Западе поверили в успех схемы расчётов без доллара

После введения западными странами широкомасштабных санкций против России, российское руководство предприняло ряд шагов, направленных на стабилизацию внутреннего финансового сектора и снижение зависимости от иностранных валют, прежде всего доллара США.

Фото: freepik.com by ededchechine Рубли, монеты

Одной из наиболее значимых мер стало масштабное расширение использования рубля во внешнеэкономических расчётах, отмечает издание Bitcoin. com News.

Согласно данным, недавно опубликованным Центробанком России, в феврале 2025 года доля рублёвых платежей за импорт достигла рекордного уровня — 53,5 процентов. Это впервые в современной истории страны, когда более половины всех импортных операций было оплачено в национальной валюте.

Одновременно с этим резко сократилась доля расчётов в валютах недружественных стран — таких как доллар США, евро, британский фунт и японская иена. На долю этих валют пришлось лишь 17,2 процента всех импортных платежей, говорится в материале (перевод АБН24).

Эти изменения произошли в контексте продолжающегося конфликта санкций между Россией и коллективным Западом, а также в рамках реализации стратегии дедолларизации — процесса, направленного на снижение зависимости российской экономики от доллара.

Особенно выраженной тенденция перехода на рубли стала в расчётах с азиатскими странами, где почти половина — 49,6 процентов — всех импортных платежей осуществлялась в российской валюте.

В то же время только 10,2 процентов приходилось на "токсичные валюты", к которым в России относятся валюты стран, поддержавших санкции.

Эксперты указывают на то, что такая трансформация международных расчётов носит не только защитный, но и стратегический характер. Переход на рубль позволяет российским компаниям и государственным структурам минимизировать риски, связанные с санкциями, в том числе блокировкой платежей и активов.

Кроме того, это усиливает суверенитет финансовой системы и стимулирует развитие альтернативных глобальных финансовых механизмов.

В ближайшем будущем ожидается запуск цифрового рубля. Также ведется активная работа над созданием платёжной системы внутри объединения БРИКС, которая потенциально может стать альтернативой SWIFT и обеспечить странам-участникам независимость от западных финансовых структур.

Оба проекта рассматриваются как важные инструменты в укреплении глобальных позиций России и снижении влияния доллара США на международные расчёты.

По оценке ряда международных аналитиков, если эти инициативы будут успешно реализованы, это может привести к перераспределению сил в мировой финансовой системе.

Снижение доминирования доллара угрожает интересам США, чей глобальный экономический вес во многом зиждется на статусе доллара как резервной валюты.

Таким образом, политика России по дедолларизации, подкреплённая конкретными экономическими результатами, рассматривается как вызов существующему мировому финансовому порядку.