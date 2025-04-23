Европейским компаниям хотят запретить покупать газ в России

3:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз готовит законодательные инициативы, направленные на прекращение сотрудничества европейских компаний с российскими поставщиками энергоресурсов.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Еврокомиссия работает над созданием правовых механизмов, которые позволят предприятиям в ЕС расторгать действующие контракты на поставку газа из России без финансовых последствий, в том числе штрафов и судебных разбирательств.

Кроме того, обсуждается возможность введения запрета на заключение новых контрактов на поставку российских энергоносителей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в структурах ЕС.

Эти меры являются частью широкой стратегии Евросоюза по поэтапному отказу от импорта российских энергоресурсов, в первую очередь природного газа. Главная цель инициатив — снизить зависимость Европы от российского топлива, которое на протяжении десятилетий было ключевым источником энергоснабжения для стран-членов ЕС.

Еврокомиссия стремится предоставить европейскому бизнесу юридические гарантии, позволяющие избежать исков со стороны российских компаний при одностороннем расторжении контрактов.

Такие гарантии особенно актуальны в условиях, когда большая часть государств ЕС уже отказалась от трубопроводного газа из России, но отдельные страны — прежде всего Венгрия и Словакия — продолжают его импортировать на основании долгосрочных контрактов с "Газпромом".

Согласно сообщениям Bloomberg, официальная презентация плана по полному отказу от российских энергоресурсов запланирована на 6 мая. В рамках этой "дорожной карты" предполагается не только расторжение действующих соглашений, но и запрет на подписание новых контрактов с российскими поставщиками газа, нефти и угля.

Ранее уже сообщалось о проработке механизмов разрыва долгосрочных контрактов без применения форс-мажорных обстоятельств. Однако инициатива, касающаяся запрета на заключение новых соглашений, рассматривается как принципиально новое направление в политике ЕС по отношению к России, отмечает издание "Нефть и капитал".

Несмотря на значительное сокращение импорта трубопроводного газа из РФ, ЕС продолжает закупать сжиженный природный газ из России. В 2023 году объем таких поставок составил около 15 млрд кубометров, что эквивалентно примерно 15 процентов общего импорта СПГ в ЕС.

Это объясняется тем, что после энергетического кризиса 2022 года, вызванного ограничением поставок газа из РФ и ростом цен, европейские страны стремятся избежать дефицита топлива, особенно накануне зимнего периода.

В условиях торговой напряжённости с другими поставщиками, включая США, и необходимостью пополнения газовых хранилищ, европейские государства пока не готовы полностью отказаться от всех видов российского газа.