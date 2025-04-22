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Олег Артюков

В Австрии назвали автоголом санкции ЕС против России

2:58
Экономика

После введения шестнадцатого пакета антироссийских санкций Европейским союзом, ожидаемое усиление давления на Россию обернулось неожиданными последствиями для самих европейских стран.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Ślusarczyk (, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг ЕС

Санкционные меры, направленные на ослабление российской экономики, в реальности нанесли удар по экономическим интересам самого Евросоюза и содействовали усилению позиций Китая на глобальном рынке, говорится в материале австрийского издания Exxpress.

Одним из ключевых последствий стало резкое повышение цен на алюминий в пределах ЕС — прогнозируется рост на 20-30 процентов. Это особенно критично для таких стран, как Австрия, где отсутствуют значительные мощности по производству первичного алюминия, и экономика в значительной мере зависит от импорта этого металла.

Подобное подорожание влечёт за собой рост издержек в производственном секторе и ослабление конкурентоспособности европейской промышленности, которая и без того испытывает сложности на фоне глобальной конкуренции.

В то же время Китай использует ситуацию в своих интересах. На фоне санкций и ограничения торговли между ЕС и Россией, китайские компании продолжают закупать российский алюминий по более выгодным ценам. Это позволяет Китаю укреплять свои позиции как на внутреннем рынке, так и в международной промышленной цепочке, особенно в сферах, связанных с производством электроники, транспортных средств и строительных материалов, где алюминий играет ключевую роль.

В начале апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о начале обсуждения 17-го пакета санкций против России. Однако на фоне неоднократных заявлений российских властей о способности адаптироваться к санкционному давлению, а также растущих сомнений в эффективности санкционной политики среди самих западных аналитиков, всё чаще звучат мнения о том, что такие меры не приносят ожидаемого эффекта.

С момента начала полномасштабных санкций в 2022 году Евросоюз уже ввел множество ограничений, охватывающих экспорт технологий, энергетических ресурсов, финансовых услуг и других секторов. Однако по данным нескольких экономических исследований, в том числе Института международных финансов, Россия сумела перестроить торговые связи, увеличив объёмы экспорта в страны Азии и Африки, а также частично компенсировать потери за счёт роста цен на энергоносители.

Таким образом, введение очередного санкционного пакета стало не только предметом критики со стороны ряда экономистов, но и вызвало обсуждение внутри ЕС о необходимости пересмотра подхода к санкционной политике, учитывая её неоднозначные последствия как для целевой страны, так и для самих инициаторов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай санкции
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