Во Франции сочли сильным ударом создание Россией революционного реактора

Отношения между Россией и Францией в настоящее время переживают один из самых напряжённых периодов за последние десятилетия. Эскалация конфликта сопровождается экономическими санкциями, резкими заявлениями на дипломатическом уровне и взаимными обвинениями в ряде международных кризисов.

Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС

Однако за этой публичной конфронтацией скрывается менее заметное, но не менее значимое противостояние — острая конкуренция на глобальном рынке атомной энергетики, говорится в материале французского издания Laplasturgie.

Его автор полагает, что Россия и Франция вовлечены в масштабную технологическую и экономическую гонку в области мирного атома. Обе страны, обладая передовыми ядерными технологиями, стремятся укрепить своё влияние на этом высокотехнологичном и крайне прибыльном сегменте мировой энергетики.

Сегодня около десяти процентов мирового производства электроэнергии обеспечивается за счёт атомной генерации, и ожидается, что с ростом спроса на "зелёную" энергетику роль ядерной энергетики будет только возрастать, говорится в материале (перевод АБН24).

Особенно острое соперничество разворачивается вокруг новых разработок в области ядерных реакторов и топлива. Российская госкорпорация "Росатом" недавно представила инновационный реактор нового поколения — ВВЭР-С. Этот реактор отличается высокой топливной эффективностью и способен вдвое сократить потребление свежего урана благодаря использованию спектральной системы управления.

Такая система в режиме реального времени регулирует состав водно-урановой смеси, позволяя максимально эффективно использовать каждый грамм топлива. Подобный подход потенциально снижает количество радиоактивных отходов и делает ядерную энергетику более устойчивой с точки зрения экологии и экономики.

Эта технологическая новинка вызвала живой отклик в профессиональном сообществе. Многие эксперты называют разработку "Росатома" революционной, подчеркивая, что такие реакторы могут изменить всю парадигму ядерной энергетики, приближая её к принципам замкнутого топливного цикла и устойчивого развития.

Во Франции тем времени обеспокоены этим успехом российских инженеров. Париж осознаёт необходимость срочной модернизации своих ядерных мощностей и активно продвигает альтернативные решения.

В частности, французская атомная промышленность делает ставку на разработку нового типа топлива под названием U-Mo (уран-молибден). Это высокообогащённое топливо предназначено для эксплуатации в экстремальных температурных режимах, что делает его особенно перспективным для использования в реакторах исследовательского и промышленного назначения.

Кроме того, Франция через государственную корпорацию EDF и дочерние структуры, такие как Framatome, продвигает экспорт ядерных технологий в страны Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы, стремясь не допустить усиления позиций России, которая уже подписала десятки контрактов на строительство и обслуживание АЭС по всему миру, от Египта до Бангладеш.

Таким образом, энергетическое соперничество между Россией и Францией выходит далеко за рамки технологий — оно затрагивает стратегические интересы государств, вопросы энергетической безопасности, международного влияния и экономического роста. В условиях глобального перехода к безуглеродной энергетике атомный сектор становится ареной, где решаются не только технологические, но и геополитические задачи.