Индия максимально нарастила импорт нефти из России

3:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки российской нефти в Индию в апреле 2025 года демонстрируют значительный рост и приближаются к пиковым значениям за последние два года.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Согласно данным аналитической компании Kpler, в этом месяце объем импорта сырой нефти из России может достичь 2,15 миллиона баррелей в сутки — это максимальный показатель с мая 2023 года. Рост поставок последовал за заметным спадом, зафиксированным в феврале, когда объемы импорта упали до 14-месячного минимума.

Ключевым фактором увеличения поставок является привлекательная ценовая политика России. Нефть марки Urals продается с существенными скидками по сравнению с сырьем из Западной Африки и стран Ближнего Востока. Это делает российскую нефть особенно привлекательной для Индии, которая является третьим по величине импортёром нефти в мире после Китая и США.

Параллельно с ростом импорта из России в 2024–2025 финансовом году фиксируется снижение доли нефти из стран ОПЕК в индийском импорте. Согласно данным Reuters, в указанный период Индия в среднем ввозила 4,88 миллиона баррелей нефти в день — на пять процентов больше, чем годом ранее.

При этом доля российской нефти в структуре импорта увеличилась на 7,3 процента, достигнув 1,76 миллиона баррелей в сутки, что составляет 36 процентов от общего объёма импорта. В то же время доля поставок из стран ОПЕК снизилась до 48,5 процентов, рекордно низкого уровня за последние годы.

Особенно сильно сократились поставки из Саудовской Аравии и Ирака — традиционных ключевых поставщиков нефти для Индии. Импорт из Саудовской Аравии упал до самого низкого уровня за 14 лет, а из Ирака — до минимума за последние четыре года.

Ситуация осложнилась в январе 2025 года после ужесточения санкционного давления со стороны США на российский энергетический сектор. Под американские ограничения попали российские компании, включая "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 танкеров, идентифицированных Вашингтоном как часть так называемого теневого флота России.

В рамках выполнения санкционной политики индийские порты начали отказывать в разгрузке этим судам. Нью-Дели пошёл на этот шаг под давлением со стороны Вашингтона, несмотря на тесные энергетические связи с Москвой.

Тем не менее, в России неизменно подчёркивают, что поставки не прекратятся, даже если прежние маршруты будут заблокированы. И отмечают, что российская нефть находит альтернативные каналы доставки, это позволяет сохранять экспорт на высоком уровне.

В условиях геополитической нестабильности и изменяющейся глобальной логистики Россия продолжает адаптироваться, используя гибкие схемы транспортировки и выходя на новые рынки сбыта.