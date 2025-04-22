Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо

4:29 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Сегодня, 22 апреля, в Московской области, Объединённая авиастроительная корпорация обкатывает сразу два новых самолёта MC-21 и SSJ NEW.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Самолеты МС-21 и Сухой суперджет New

В полдень по МСК они оба находились в небе над Подмосковьем, сообщают различные порталы.

Свои, независимые

Когда говорят о будущем российской авиации, чаще всего вспоминают два лайнера нового поколения:

МС-21 и SSJ NEW. Оба созданы в ответ на потребность в современных, надёжных и "импортонезависимых" пассажирских самолётах.

Что это за машины и чем они отличаются?

МС-21 — главный флагман

Среднемагистральный лайнер (аналог Airbus A320 и Boeing 737)

Разрабатывается с 2007 года, первый полёт — в 2017 году

Вместимость: от 163 до 211 пассажиров

Оснащён отечественными двигателями ПД-14

Одна из фишек — композитное крыло, лёгкое и прочное.

Делается ставка на топливную эффективность и комфорт для пассажиров (широкий салон). Планируется запуск в регулярную эксплуатацию — с 2025 года (сначала ограниченно, потом массово).

Малоизвестные факты

"МС" — это не "Московский самолёт". Аббревиатура расшифровывается как "Магистральный Самолёт XXI века".

Кабина шире, чем у Boeing 737 и Airbus A320. Это позволяет размещать более широкие кресла или проход — больше комфорта.

Крыло из композитов — почти 40 процентов конструкции. Используются углепластики российского производства, разработанные с нуля.

Первые версии летали с американскими двигателями Pratt & Whitney. Но затем перешли на полностью российский ПД-14 — не уступает по экономичности.

Многоразовая защита от птиц. Двигатель и корпус тестировались на столкновения с птицами — обязательно по стандартам.

Система автоматической посадки — продвинутая. Даже при отказе одного двигателя МС-21 может автоматически посадить себя с помощью электроники.

SSJ NEW — новая версия знакомого Sukhoi Superjet

Обновлённая версия SSJ-100, но с прицелом на полную локализацию

Вместимость: 75-95 пассажиров, для коротких маршрутов

Главное отличие — переход с иностранных комплектующих на российские аналоги

Включает новый российский двигатель ПД-8, обновлённую авионику, электрику и климат

Сохраняется узнаваемый корпус, но "начинка" будет совсем другая.

Первый полёт SSJ NEW — в 2023 году, сертификация и поставки ожидаются в 2025-26 годах.

Малоизвестные факты

80 процентов компонентов — теперь российские. До этого в SSJ-100 было около 70 процентов иностранных комплектующих (включая двигатели и авионику).

Новый двигатель ПД-8 — "младший брат" ПД-14. Разрабатывался специально под SSJ NEW, с нуля и в ускоренном темпе.

Доработали кондиционирование и систему водоснабжения. В старом Superjet это были слабые места — в новой версии всё заменено.

SSJ NEW будет тише и экологичнее. Благодаря новому двигателю и переработанным материалам — меньше шума и выбросов.

Летающая лаборатория уже в небе. Прототип прошёл испытания с ПД-8 — запуск в серию ожидается с 2024–2025 годов.

Будет использоваться на региональных маршрутах по всей России. Особенно там, где большой лайнер не заполняется, а летают стабильно — идеальный вариант.

Вывод

МС-21 и SSJ NEW — это попытка вернуть стране статус авиастроительной державы, создать конкуренцию зарубежным лайнерам и обеспечить внутренние перевозки без зависимости от импорта.

Да, путь непростой: санкции, задержки, доработки.

Но уже сейчас видно: эти самолёты не просто проекты, а символы технологического курса на своё — надёжное и летающее.

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