Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо

Сегодня, 22 апреля, в Московской области, Объединённая авиастроительная корпорация обкатывает сразу два новых самолёта MC-21 и SSJ NEW.
В полдень по МСК они оба находились в небе над Подмосковьем, сообщают различные порталы.
Когда говорят о будущем российской авиации, чаще всего вспоминают два лайнера нового поколения:
МС-21 и SSJ NEW. Оба созданы в ответ на потребность в современных, надёжных и "импортонезависимых" пассажирских самолётах.
Что это за машины и чем они отличаются?
Делается ставка на топливную эффективность и комфорт для пассажиров (широкий салон). Планируется запуск в регулярную эксплуатацию — с 2025 года (сначала ограниченно, потом массово).
"МС" — это не "Московский самолёт". Аббревиатура расшифровывается как "Магистральный Самолёт XXI века".
Кабина шире, чем у Boeing 737 и Airbus A320. Это позволяет размещать более широкие кресла или проход — больше комфорта.
Крыло из композитов — почти 40 процентов конструкции. Используются углепластики российского производства, разработанные с нуля.
Первые версии летали с американскими двигателями Pratt & Whitney. Но затем перешли на полностью российский ПД-14 — не уступает по экономичности.
Многоразовая защита от птиц. Двигатель и корпус тестировались на столкновения с птицами — обязательно по стандартам.
Система автоматической посадки — продвинутая. Даже при отказе одного двигателя МС-21 может автоматически посадить себя с помощью электроники.
Первый полёт SSJ NEW — в 2023 году, сертификация и поставки ожидаются в 2025-26 годах.
80 процентов компонентов — теперь российские. До этого в SSJ-100 было около 70 процентов иностранных комплектующих (включая двигатели и авионику).
Новый двигатель ПД-8 — "младший брат" ПД-14. Разрабатывался специально под SSJ NEW, с нуля и в ускоренном темпе.
Доработали кондиционирование и систему водоснабжения. В старом Superjet это были слабые места — в новой версии всё заменено.
SSJ NEW будет тише и экологичнее. Благодаря новому двигателю и переработанным материалам — меньше шума и выбросов.
Летающая лаборатория уже в небе. Прототип прошёл испытания с ПД-8 — запуск в серию ожидается с 2024–2025 годов.
Будет использоваться на региональных маршрутах по всей России. Особенно там, где большой лайнер не заполняется, а летают стабильно — идеальный вариант.
МС-21 и SSJ NEW — это попытка вернуть стране статус авиастроительной державы, создать конкуренцию зарубежным лайнерам и обеспечить внутренние перевозки без зависимости от импорта.
Да, путь непростой: санкции, задержки, доработки.
Но уже сейчас видно: эти самолёты не просто проекты, а символы технологического курса на своё — надёжное и летающее.
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