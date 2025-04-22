США собираются брать плату со всех произведенных в Китае танкеров

Власти США планируют ввести новые пошлины на морские перевозки, которые затронут танкеры китайского производства. Эти меры стали частью более широкой стратегии усиления экономического давления на Китай в условиях продолжающегося торгового противостояния между двумя крупнейшими мировыми экономиками.
Согласно обновлённым правилам, размер сборов теперь рассчитывается исходя из нетто-тоннажа судна, а не фиксированной ставки за каждый заход в порт, как это предусматривалось ранее. Для судов, построенных в Китае, с октября этого года ставка составит 18 долларов за каждую нетто-тонну груза. Если судно принадлежит или эксплуатируется китайской компанией, ставка увеличивается до 50 долларов за тонну. Эти ставки будут ежегодно расти на протяжении следующих трёх лет, сообщает издание "Нефть и капитал".
Эксперты аналитической группы Arrow Shipbroking Group провели оценку финансовых последствий новых правил. В частности, выяснилось, что танкеры китайского производства, находящиеся в собственности компаний, не связанных с КНР, будут вынуждены уплачивать около 1,9 млн долларов за каждый заход в американский порт.
Для танкеров, находящихся в собственности китайских компаний, эта сумма может достигать 5,2 млн долларов. К 2028 году плата может вырасти до 14,56 млн долларов за одно посещение порта, если речь идёт о судне класса VLCC, управляемом китайским оператором.
Для танкеров других классов ставки также различаются. Например, танкер типа Suezmax, произведённый в Китае, будет обложен сбором в размере 882 тысячи долларов, если он не принадлежит китайской компании, и 2,45 млн долларов — если принадлежит. Танкеры класса Aframax должны будут заплатить 620 тысяч долларов и 1,7 млн долларов соответственно. Все эти суммы будут увеличиваться в течение трёх лет в соответствии с установленным графиком.
При этом обновлённая система предусматривает некоторые смягчения по сравнению с первоначальными планами американской администрации. Эксперты Arrow Shipbroking Group указывают, что изменения в правилах, включая введение льготных условий для судов, не связанных с Китаем, снизили общий уровень жёсткости регулирования. Однако несмотря на эти послабления, финансовая нагрузка на судоходные компании, особенно из КНР, остаётся значительной. И по мнению аналитиков, может привести к пересмотру логистических маршрутов и стратегий перевозок.
Согласно данным Clarksons Research, большая часть мирового танкерного флота построена на верфях Южной Кореи. Китай занимает второе место по объёмам производства танкеров, но количество китайских судов в два раза меньше, чем южнокорейских. Это может ограничить масштаб воздействия новых американских мер на глобальный рынок, однако для китайского судоходного сектора последствия будут ощутимыми.
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