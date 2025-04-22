США собираются брать плату со всех произведенных в Китае танкеров

3:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти США планируют ввести новые пошлины на морские перевозки, которые затронут танкеры китайского производства. Эти меры стали частью более широкой стратегии усиления экономического давления на Китай в условиях продолжающегося торгового противостояния между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Согласно обновлённым правилам, размер сборов теперь рассчитывается исходя из нетто-тоннажа судна, а не фиксированной ставки за каждый заход в порт, как это предусматривалось ранее. Для судов, построенных в Китае, с октября этого года ставка составит 18 долларов за каждую нетто-тонну груза. Если судно принадлежит или эксплуатируется китайской компанией, ставка увеличивается до 50 долларов за тонну. Эти ставки будут ежегодно расти на протяжении следующих трёх лет, сообщает издание "Нефть и капитал".

Эксперты аналитической группы Arrow Shipbroking Group провели оценку финансовых последствий новых правил. В частности, выяснилось, что танкеры китайского производства, находящиеся в собственности компаний, не связанных с КНР, будут вынуждены уплачивать около 1,9 млн долларов за каждый заход в американский порт.

Для танкеров, находящихся в собственности китайских компаний, эта сумма может достигать 5,2 млн долларов. К 2028 году плата может вырасти до 14,56 млн долларов за одно посещение порта, если речь идёт о судне класса VLCC, управляемом китайским оператором.

Для танкеров других классов ставки также различаются. Например, танкер типа Suezmax, произведённый в Китае, будет обложен сбором в размере 882 тысячи долларов, если он не принадлежит китайской компании, и 2,45 млн долларов — если принадлежит. Танкеры класса Aframax должны будут заплатить 620 тысяч долларов и 1,7 млн долларов соответственно. Все эти суммы будут увеличиваться в течение трёх лет в соответствии с установленным графиком.

При этом обновлённая система предусматривает некоторые смягчения по сравнению с первоначальными планами американской администрации. Эксперты Arrow Shipbroking Group указывают, что изменения в правилах, включая введение льготных условий для судов, не связанных с Китаем, снизили общий уровень жёсткости регулирования. Однако несмотря на эти послабления, финансовая нагрузка на судоходные компании, особенно из КНР, остаётся значительной. И по мнению аналитиков, может привести к пересмотру логистических маршрутов и стратегий перевозок.

Согласно данным Clarksons Research, большая часть мирового танкерного флота построена на верфях Южной Кореи. Китай занимает второе место по объёмам производства танкеров, но количество китайских судов в два раза меньше, чем южнокорейских. Это может ограничить масштаб воздействия новых американских мер на глобальный рынок, однако для китайского судоходного сектора последствия будут ощутимыми.