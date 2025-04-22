Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США собираются брать плату со всех произведенных в Китае танкеров

3:21
Экономика

Власти США планируют ввести новые пошлины на морские перевозки, которые затронут танкеры китайского производства. Эти меры стали частью более широкой стратегии усиления экономического давления на Китай в условиях продолжающегося торгового противостояния между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Согласно обновлённым правилам, размер сборов теперь рассчитывается исходя из нетто-тоннажа судна, а не фиксированной ставки за каждый заход в порт, как это предусматривалось ранее. Для судов, построенных в Китае, с октября этого года ставка составит 18 долларов за каждую нетто-тонну груза. Если судно принадлежит или эксплуатируется китайской компанией, ставка увеличивается до 50 долларов за тонну. Эти ставки будут ежегодно расти на протяжении следующих трёх лет, сообщает издание "Нефть и капитал".

Эксперты аналитической группы Arrow Shipbroking Group провели оценку финансовых последствий новых правил. В частности, выяснилось, что танкеры китайского производства, находящиеся в собственности компаний, не связанных с КНР, будут вынуждены уплачивать около 1,9 млн долларов за каждый заход в американский порт.

Для танкеров, находящихся в собственности китайских компаний, эта сумма может достигать 5,2 млн долларов. К 2028 году плата может вырасти до 14,56 млн долларов за одно посещение порта, если речь идёт о судне класса VLCC, управляемом китайским оператором.

Для танкеров других классов ставки также различаются. Например, танкер типа Suezmax, произведённый в Китае, будет обложен сбором в размере 882 тысячи долларов, если он не принадлежит китайской компании, и 2,45 млн долларов — если принадлежит. Танкеры класса Aframax должны будут заплатить 620 тысяч долларов и 1,7 млн долларов соответственно. Все эти суммы будут увеличиваться в течение трёх лет в соответствии с установленным графиком.

При этом обновлённая система предусматривает некоторые смягчения по сравнению с первоначальными планами американской администрации. Эксперты Arrow Shipbroking Group указывают, что изменения в правилах, включая введение льготных условий для судов, не связанных с Китаем, снизили общий уровень жёсткости регулирования. Однако несмотря на эти послабления, финансовая нагрузка на судоходные компании, особенно из КНР, остаётся значительной. И по мнению аналитиков, может привести к пересмотру логистических маршрутов и стратегий перевозок.

Согласно данным Clarksons Research, большая часть мирового танкерного флота построена на верфях Южной Кореи. Китай занимает второе место по объёмам производства танкеров, но количество китайских судов в два раза меньше, чем южнокорейских. Это может ограничить масштаб воздействия новых американских мер на глобальный рынок, однако для китайского судоходного сектора последствия будут ощутимыми.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
Новости Все >
Звёздный дуэт Чеботиной и Киркорова: один волнительный момент чуть не стал провалом для певицы
Этот маленький уровень — большая проблема для вашей коробки
Как в СССР выглядело типовое кафе 1970-х и что там заказывали
Складки под глазами? Один крем справляется лучше, чем вся косметичка
Тренинг, который добавит годы к жизни и силу к каждому движению
Boeing отправляют обратно: Китай перестал принимать самолёты из США
Отбивные с секретом: как сделать говядину мягкой, а картошку хрустящей
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Кошка не простила: поведение, после которого отношения уже не спасти
Водопровод, который всё изменит: что ждёт миллионы россиян уже к 2030 году
Сейчас читают
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Авто
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись Аудио 
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Еда и рецепты
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер Новые реалии для укроПВО. По Одессе могли отработать новые реактивные БПЛА Герань-3 Дмитрий Плотников
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Последние материалы
Звёздный дуэт Чеботиной и Киркорова: один волнительный момент чуть не стал провалом для певицы
Этот маленький уровень — большая проблема для вашей коробки
Как в СССР выглядело типовое кафе 1970-х и что там заказывали
Складки под глазами? Один крем справляется лучше, чем вся косметичка
Тренинг, который добавит годы к жизни и силу к каждому движению
Boeing отправляют обратно: Китай перестал принимать самолёты из США
Отбивные с секретом: как сделать говядину мягкой, а картошку хрустящей
Посыпали — и тишина: муравьи убегут к вашим соседям, даже не попрощавшись
Кошка не простила: поведение, после которого отношения уже не спасти
Водопровод, который всё изменит: что ждёт миллионы россиян уже к 2030 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.