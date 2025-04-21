Китай пообещал контрмеры странам, которые поддержат США

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай выразил решительное несогласие с возможными попытками отдельных государств заключать торговые соглашения с США, если такие сделки будут направлены против интересов КНР.

Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Doubek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Китая

Представитель Министерства коммерции КНР заявил, что в подобных случаях Пекин оставляет за собой право на ответные меры и не допустит ущемления своих национальных интересов.

Заявление последовало в ответ на сообщения о стратегии американской администрации, которая, по информации издания The Wall Street Journal, намерена использовать переговоры о тарифах с другими странами как инструмент давления.

Цель таких переговоров — добиться от торговых партнёров США согласия на ограничение экономических связей с Китаем в обмен на смягчение американских торговых и тарифных барьеров.

Министерство коммерции КНР охарактеризовало такие действия как попытку создать односторонние и дискриминационные барьеры, нарушающие принципы справедливой международной торговли. Ведомство подчеркнуло, что Китай обладает всеми необходимыми средствами для защиты своих экономических интересов.

Также в заявлении отмечается, что возвращение мировой торговли к принципам "закона джунглей", когда сильнейший диктует правила, нанесёт вред всем участникам глобального рынка.

Китай заявил о готовности отстаивать международную справедливость и выступать против торгового протекционизма, который, по мнению Пекина, подрывает устойчивость глобальных экономических связей.

По данным Reuters, на данный момент лишь Вьетнам предпринимает активные шаги по ужесточению контроля над китайской продукцией, которая маркируется как вьетнамская с целью обхода американских пошлин и получения доступа на рынок США.

Власти страны намерены пресечь подобные схемы и предотвратить использование Вьетнама в качестве транзитной точки для китайских товаров, маскирующихся под местное производство.

Между тем, аналитики Bloomberg выражают сомнение в том, что найдётся много стран, которые пожелают разорвать или сократить экономические связи с Китаем.

Это объясняется в том числе высокой степенью неопределённости и непредсказуемости внешнеэкономической политики администрации Дональда Трампа, из-за чего страны предпочитают сохранять гибкость и осторожность в своих действиях на международной арене.