Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Во Вьетнаме удивились решению России вернуть активы компании из ЕС

3:02
Экономика

Несколько недель назад между Россией и США начались переговоры. С тех пор состоялось уже несколько раундов встреч представителей двух стран, однако несмотря на эти контакты, общий климат в отношениях между Россией и странами Запада остаётся напряжённым и далёким от нормализации.

Завод
Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод

В этом контексте внимание международного сообщества привлёк  шаг со стороны Москвы, говорится в материале вьетнамского издания Soha.

Российские власти неожиданно приняли решение вернуть активы одной из европейских компаний — итальянского производителя бытовой техники Ariston.

Этот жест был расценён как сигнал о возможном смягчении политики в отношении иностранного бизнеса на фоне сохраняющихся санкций, говорится в материале (перевод АБН24).

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Ariston под временное управление, что по сути означало их национализацию. Этот шаг стал ответом на экономические санкции, введённые Западом в отношении России после начала конфликта на Украине.

В аналогичной ситуации оказались и другие западные компании — в частности, Uniper, Fortum, Carlsberg, Danone и Heineken, чьи активы также перешли под российский контроль.

Несмотря на то, что санкционный режим в отношении России остаётся в силе, в последние месяцы можно наблюдать определённые изменения в риторике официальной Москвы. Примером стала публикация нового президентского указа, в котором говорится о возврате активов Ariston прежним владельцам.

Это решение сопровождалось заявлениями российских чиновников о готовности создать условия для возвращения иностранных компаний, при этом подчёркивалось, что такие компании должны будут строго соблюдать местные правила и ограничения.

Автор материала считает, что подобные шаги свидетельствуют о стремлении России показать открытую позицию по отношению к бизнесу из Европы и других западных стран. Возврат активов Ariston вызвал заметный резонанс в деловой среде.

Глава компании Паоло Мерлони, заявил о заинтересованности в возобновлении деятельности в России, что может стать прецедентом для других компаний, ранее приостановивших свою работу на российском рынке.

На сегодняшний день многие западные фирмы, несмотря на санкции и политические риски, внимательно следят за действиями Москвы. Некоторые из них рассматривают возможность частичного или полного возвращения, особенно в условиях, если будут обеспечены гарантии безопасности инвестиций и соблюдения договорных обязательств.

Однако большинство компаний пока предпочитают выжидательную позицию, оценивая как экономическую, так и геополитическую обстановку.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы бизнес европа санкции
Новости Все >
Трейлер Буратино показал неожиданные роли: смелая интерпретация классики
Новое дыхание туризма: россияне выбирают необычные способы отдыха в 2025 году
Пасхальные традиции, о которых забывают: сколько длится праздник и почему это важно
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Секрет урожайных огурцов: старый метод, который срабатывает каждый сезон
Какова идеальная сумма перед выходом на пенсию: россияне мечтают накопить более миллиона рублей
Как собрать 50 вёдер картошки с сотки — простой способ для дачников
Шаляпин купил маме квартиру за 14 миллионов: история покупки роскошного жилища
Север встал в строй: скандинавы готовятся к буре с Востока
Пиявки снова в моде: зачем Шотландия возвращает кровососов в пруды
Сейчас читают
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Студент случайно нарушил законы физики: и это замечательно
Наука и техника
Студент случайно нарушил законы физики: и это замечательно Аудио 
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Авиация
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Аудио 
Популярное
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.

Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Последние материалы
Отмена участия, перенос планов: как телеканал НТВ подставил известного артиста
Африканская бабочка и маленький шедевр: что так поразило Жорж Санд в Гаржилес-Дампьере?
Технологическое лидерство: смелый план по развитию технологий
Этот дом у озера хранит одну деталь, которая сведёт с ума любителей ретро
Энергетический разрыв: Китай пошел на неожиданные меры в отношении США
Ленивые беляши за полчаса: вкус как у бабушки, но в 3 раза быстрее
Варёная или копчёная — какая колбаса опаснее для кошек
Хитрый план Кореи: что на самом деле значит регистрация товарных знаков Kia
Лук растёт как на дрожжах, если посадить его после этой культуры
Пасхальные яйца как ловушка: чем опасны популярные красители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.