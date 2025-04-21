Во Вьетнаме удивились решению России вернуть активы компании из ЕС

3:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несколько недель назад между Россией и США начались переговоры. С тех пор состоялось уже несколько раундов встреч представителей двух стран, однако несмотря на эти контакты, общий климат в отношениях между Россией и странами Запада остаётся напряжённым и далёким от нормализации.

Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завод

В этом контексте внимание международного сообщества привлёк шаг со стороны Москвы, говорится в материале вьетнамского издания Soha.

Российские власти неожиданно приняли решение вернуть активы одной из европейских компаний — итальянского производителя бытовой техники Ariston.

Этот жест был расценён как сигнал о возможном смягчении политики в отношении иностранного бизнеса на фоне сохраняющихся санкций, говорится в материале (перевод АБН24).

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Ariston под временное управление, что по сути означало их национализацию. Этот шаг стал ответом на экономические санкции, введённые Западом в отношении России после начала конфликта на Украине.

В аналогичной ситуации оказались и другие западные компании — в частности, Uniper, Fortum, Carlsberg, Danone и Heineken, чьи активы также перешли под российский контроль.

Несмотря на то, что санкционный режим в отношении России остаётся в силе, в последние месяцы можно наблюдать определённые изменения в риторике официальной Москвы. Примером стала публикация нового президентского указа, в котором говорится о возврате активов Ariston прежним владельцам.

Это решение сопровождалось заявлениями российских чиновников о готовности создать условия для возвращения иностранных компаний, при этом подчёркивалось, что такие компании должны будут строго соблюдать местные правила и ограничения.

Автор материала считает, что подобные шаги свидетельствуют о стремлении России показать открытую позицию по отношению к бизнесу из Европы и других западных стран. Возврат активов Ariston вызвал заметный резонанс в деловой среде.

Глава компании Паоло Мерлони, заявил о заинтересованности в возобновлении деятельности в России, что может стать прецедентом для других компаний, ранее приостановивших свою работу на российском рынке.

На сегодняшний день многие западные фирмы, несмотря на санкции и политические риски, внимательно следят за действиями Москвы. Некоторые из них рассматривают возможность частичного или полного возвращения, особенно в условиях, если будут обеспечены гарантии безопасности инвестиций и соблюдения договорных обязательств.

Однако большинство компаний пока предпочитают выжидательную позицию, оценивая как экономическую, так и геополитическую обстановку.