Несколько недель назад между Россией и США начались переговоры. С тех пор состоялось уже несколько раундов встреч представителей двух стран, однако несмотря на эти контакты, общий климат в отношениях между Россией и странами Запада остаётся напряжённым и далёким от нормализации.
В этом контексте внимание международного сообщества привлёк шаг со стороны Москвы, говорится в материале вьетнамского издания Soha.
Российские власти неожиданно приняли решение вернуть активы одной из европейских компаний — итальянского производителя бытовой техники Ariston.
Этот жест был расценён как сигнал о возможном смягчении политики в отношении иностранного бизнеса на фоне сохраняющихся санкций, говорится в материале (перевод АБН24).
В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Ariston под временное управление, что по сути означало их национализацию. Этот шаг стал ответом на экономические санкции, введённые Западом в отношении России после начала конфликта на Украине.
В аналогичной ситуации оказались и другие западные компании — в частности, Uniper, Fortum, Carlsberg, Danone и Heineken, чьи активы также перешли под российский контроль.
Несмотря на то, что санкционный режим в отношении России остаётся в силе, в последние месяцы можно наблюдать определённые изменения в риторике официальной Москвы. Примером стала публикация нового президентского указа, в котором говорится о возврате активов Ariston прежним владельцам.
Это решение сопровождалось заявлениями российских чиновников о готовности создать условия для возвращения иностранных компаний, при этом подчёркивалось, что такие компании должны будут строго соблюдать местные правила и ограничения.
Автор материала считает, что подобные шаги свидетельствуют о стремлении России показать открытую позицию по отношению к бизнесу из Европы и других западных стран. Возврат активов Ariston вызвал заметный резонанс в деловой среде.
Глава компании Паоло Мерлони, заявил о заинтересованности в возобновлении деятельности в России, что может стать прецедентом для других компаний, ранее приостановивших свою работу на российском рынке.
На сегодняшний день многие западные фирмы, несмотря на санкции и политические риски, внимательно следят за действиями Москвы. Некоторые из них рассматривают возможность частичного или полного возвращения, особенно в условиях, если будут обеспечены гарантии безопасности инвестиций и соблюдения договорных обязательств.
Однако большинство компаний пока предпочитают выжидательную позицию, оценивая как экономическую, так и геополитическую обстановку.
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