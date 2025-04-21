В Германии нашли козыри Европы в переговорах с США по пошлинам

3:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Федерального объединения немецкой промышленности Петер Ляйбингер считает, что США в значительной степени зависят от Европы в ряде ключевых отраслей. Эта зависимость, по его мнению, может использоваться в качестве рычага влияния при переговорах, в том числе при обсуждении торговых пошлин.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

Ляйбингер отметил важность выстраивания диалога с США, несмотря на сложности, при этом призывая Евросоюз действовать увереннее и осознавать свои конкурентные преимущества в мировой экономике.

Один из примеров такой зависимости — высокотехнологичная продукция, производимая в Европе. Так, каждый чип последнего поколения создаётся с применением европейских технологий, в частности на микролитографических установках, разработанных нидерландской компанией ASML.

Эти машины уникальны и практически не имеют аналогов в мире, что делает их критически важными для производства полупроводников.

Кроме того, около 70 процентов прецизионных деталей, производимых в США, изготавливаются на немецких или европейских станках. Это связано с тем, что американская промышленность по производству высокоточных станков утратила свою конкурентоспособность. И сегодня соответствующее оборудование поступает преимущественно из Германии, Швейцарии, Италии и Японии.

Например, компании как DMG Mori, Trumpf и Gildemeister остаются лидерами в области станкостроения и играют ключевую роль в снабжении промышленного сектора США.

Важное значение имеют и сенсорные технологии, применяемые в нефтехимии и фармацевтике. Производство специализированных сенсоров, обеспечивающих автоматизацию и безопасность технологических процессов, сосредоточено в руках нескольких немецких компаний, таких как Siemens, Endress+Hauser и Bosch. Эти компоненты являются незаменимыми на предприятиях по всему миру, включая США.

Ляйбингер также подчеркнул, что встречные пошлины должны рассматриваться лишь как крайняя мера, и приоритетом должно оставаться стремление к конструктивному взаимодействию. При этом он указал, что Европе не следует стремиться к замещению американского рынка, а лучше сосредоточиться на взаимовыгодных отношениях и защите собственных интересов.

В оценке внешнеэкономической политики США, Ляйбингер выразил мнение, что поведение американского президента Дональда Трампа, несмотря на внешнюю импульсивность, имеет под собой стратегические основания. Главной целью Трампа он назвал реиндустриализацию США — курс, направленный на возвращение производственных мощностей в страну. Кроме того, Трамп рассматривает торговые отношения с ЕС как дисбаланс, требующий компенсации.

Анализируя стиль принятия решений американским лидером, Ляйбингер охарактеризовал его как прямолинейный и тактически неожиданный. Он отметил, что при переговорах с таким оппонентом необходимо учитывать непредсказуемость шагов и адаптировать подход к изменяющейся ситуации.

По его мнению, Европейский союз способен справиться с вызовами, которые ставит перед ним нынешняя политика США, при условии объединённой и стратегически выверенной позиции.