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Дмитрий Плотников

2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов

4:44
Экономика » Производство » Автопром

Параллельный автоимпорт стал логичным и необходимым ответом на ситуацию, когда с российского рынка начали уходить крупные международные автопроизводители — прежде всего из Европы, Японии и Южной Кореи.

Автопарк
Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автопарк

Спрос со стороны клиентов сохранялся, и задача компаний заключалась в том, чтобы предложить им надёжную альтернативу.

А какова специфика параллельного импорта? Как устроен этот сегмент сейчас и с чего всё начиналось? На эти вопросы в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru ответил директор департамента новых автомобилей компании "РОЛЬФ" Николай Иванов.

"Мы начали с выстраивания устойчивой инфраструктуры. Сегодня автомобили поступают к нам через несколько каналов: это могут быть как прямые поставки от зарубежных партнёров, так и работа с компаниями, которые осуществляют ввоз автомобилей на юридическое лицо. Каждая такая машина проходит многоступенчатую проверку: от анализа документооборота и юридической чистоты сделки до оценки корректности таможенных и налоговых платежей. После этого автомобиль проходит предпродажную подготовку и получает нашу гарантию сроком на 2 года.

Но для нас продажа — это не точка, а начало клиентского пути. Мы выстроили систему, в которой клиент получает не просто автомобиль, а всю необходимую инфраструктуру для его последующего обслуживания.
Мы обеспечиваем автомобили, ввезённые по параллельному импорту, оригинальными маслами и комплектующими, а также развиваем собственное направление РОСПАРТ — производство автозапчастей, которое позволяет предлагать клиентам надёжную и доступную альтернативу при сохранении качества.

Таким образом, мы интегрируем параллельный импорт в полноценную экосистему РОЛЬФ — с гарантиями, обслуживанием и высоким стандартом ответственности на каждом этапе".

А как выстроена работы службы безопасности?

За последние три года мы выстроили полноценную систему, которая стала неотъемлемой частью нашей бизнес-модели и эффективным инструментом работы на рынке параллельного импорта. У нас есть структура, включающая команду байеров, руководителей продаж и, что особенно важно, — отдельный блок службы безопасности, отвечающий за юридическую и финансовую чистоту всех сделок.

Каждый автомобиль проходит индивидуальную многоэтапную проверку. Служба безопасности анализирует цепочку договоров, оценивает корректность ценообразования, проверяет, не занижен ли инвойс, а также подтверждает полноту всех обязательных платежей — включая утилизационный сбор.

Обязательный этап — проверка юридической чистоты: отсутствие арестов, ограничений и сведений о розыске.
Только после того как все параметры подтверждены и автомобиль проходит внутреннюю верификацию, принимается решение о выкупе. Такой подход позволяет нам не только минимизировать риски, но и обеспечивать клиентам надёжность на уровне, соответствующем стандартам нашей компании.

Насколько для дилера выгодно продавать авто по параллельному импорту?

Многое зависит от конъюнктуры. 2024 году продажи авто, ввезённых по параллельному импорту, сыграли существенную роль в формировании финансового результата по направлению новых автомобилей. На этом направлении "РОЛЬФ" стабильно удерживает позицию одного из лидеров среди профессиональных участников рынка. Конечно, в 2025 году ситуация изменилась — давление оказывают макроэкономические факторы, прежде всего высокая ключевая ставка, которая резко ограничила возможности автокредитования. Это отражается на всём рынке, и сегмент параллельного импорта не исключение.

Как быть с обслуживанием авто брендов, которых официально в России уже нет?

Параллельный импорт охватывает не только автомобили, но и запчасти. Настройка этих процессов потребовала времени, но сегодня мы располагаем полной инфраструктурой для послепродажного обслуживания, включая поставки оригинальных и альтернативных комплектующих. Это позволяет нам обеспечивать надёжный и своевременный сервис для всех клиентов.

Дополнительно наши возможности усиливаются за счёт собственного производства автозапчастей под брендом РОСПАРТ. Это решение позволяет не только снизить зависимость от внешних поставок, но и предложить клиентам качественную и экономически обоснованную альтернативу.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы экономика автомобиль
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