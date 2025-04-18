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Олег Артюков

В Германии считают, что Трамп случайно помог России с дополнительными доходами

3:20
Экономика

Президент США Дональд Трамп начал масштабный торговый конфликт с Китаем. Одним из главных инструментов давления стало резкое повышение пошлин на китайские товары.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Цель Трампа в том, чтобы принудить Пекин к заключению нового торгового соглашения, более выгодного для Вашингтона. В числе ключевых требований — увеличение импорта американского сжиженного природного газа Китаем, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Однако реальность оказалась далека от ожиданий. Вместо того чтобы усилить энергетическое сотрудничество с США, Китай фактически свернул импорт американского СПГ. По данным издания, последний танкер из США — Corpus Christi — прибыл в китайский порт Фуцзянь еще 6 февраля. С тех пор поставки американского газа в Китай прекратились.

Такой поворот стал серьёзным ударом по энергетической и торговой стратегии Трампа. Попытка экономического давления, направленная на расширение американского влияния на глобальном газовом рынке, привела к обратному эффекту. Китай начал искать альтернативные источники поставок — и нашёл их в России, говорится в материале (перевод АБН24).

Согласно аналитике, в условиях конфронтации с Вашингтоном Китай наращивает закупки российского СПГ, в том числе с завода "Ямал СПГ". Пекин уже заявил о готовности увеличить объёмы закупок, компенсируя уход американского топлива с китайского рынка.

Таким образом, Россия получила неожиданный бонус от американо-китайского торгового конфликта. Как отмечают западные обозреватели, Кремль может рассчитывать на дополнительную прибыль за счет расширения экспорта в Китай.

Особенно на фоне того, что Китай является крупнейшим в мире импортером СПГ, опережая Японию. По состоянию на 2024 год, более 60 процентов китайского газового импорта обеспечивается за счёт морских поставок. И Россия постепенно увеличивает свое присутствие на этом рынке.

Автор Frankfurter Rundschau делает вывод: "Трамп своими действиями фактически усиливает позиции Москвы на глобальном энергетическом рынке — и в очередной раз помогает России, пусть и непреднамеренно".

На этом фоне в Европе нарастает тревога. Есть опасения, что после провала в отношениях с Китаем США переключат давление на Европейский союз. Трамп уже ранее призывал европейские страны отказаться от закупок российского газа и перейти на американский СПГ.

В случае усиления давления со стороны США ЕС может оказаться в затруднительном положении: либо он вынужден будет увеличить закупки у США по более высокой цене, либо столкнется с политическим напряжением в отношениях с Вашингтоном.

Энергетическая безопасность Европы может стать следующей ареной конфликта. Ведь в отличие от трубопроводного газа, американский СПГ доставляется морем, и его стоимость зачастую оказывается выше. Кроме того, инфраструктура для его приема есть далеко не во всех европейских странах.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы спг китай импорт энергетика
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