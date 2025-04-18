В ЕС хотят форсировать переход на дорогие энергоресурсы из США

Отказываясь от поставок нефти, газа и других энергоресурсов из России, страны Европейского союза, хоть и постепенно, всё активнее переориентируются на альтернативные источники, в первую очередь — на американский рынок. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью агентству Bloomberg.
По его словам, европейские компании в ближайшие годы смогут нарастить объёмы закупок энергоносителей в США, что якобы укрепит энергетическую безопасность региона.
Еврокомиссия должна представить 6 мая "дорожную карту" по отказу от российских энергоресурсов. В этом документе планируется изложить конкретные предложения и инструменты, позволяющие странам ЕС расторгать долгосрочные контракты с российскими поставщиками, минимизируя риски санкций, штрафов и финансовых компенсаций. Особое внимание будет уделено юридическим механизмам прекращения контрактов, которые позволят избежать судебных исков.
Антониу Кошта отметил, что в 2021 году доля российских энергоресурсов на европейском рынке составляла порядка 40 процентов, тогда как в настоящее время она снизилась до примерно 19 процентов. Это сокращение стало возможным благодаря ряду инициатив Евросоюза, включая увеличение закупок сжиженного природного газа у США, Катарa и Алжира, а также активное развитие возобновляемых источников энергии.
Однако глава Евросовета признал, что у многих европейских компаний по-прежнему есть действующие долгосрочные контракты с российскими поставщиками. Решение о расторжении этих соглашений или заключении новых контрактов с альтернативными поставщиками, в том числе американскими, остаётся в компетенции самих компаний. На этот выбор влияют вопросы логистики, ценообразования, перспективы рынка и корпоративные стратегии.
"Политический сигнал, который посылает Еврокомиссия, заключается в том, что у европейских компаний есть веские причины искать выгодные условия поставок в США", — подчеркнул Кошта.
Он добавил, что в условиях геополитической нестабильности и угрозы энергетического шантажа, Европейский союз должен продвигаться в сторону диверсификации поставщиков. Хотя что это за "диверсификация", если предлагается искать возможности для расширения поставок именно из США.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Европу увеличивать импорт американских нефти и газа. По его словам, это не только укрепит энергетическую независимость Европы, но и поможет сократить торговый дефицит США, что, в свою очередь, позволит смягчить торговые пошлины и снизить напряжённость в экономических отношениях.
Несмотря на стремление к отказу от российского газа, пока что ЕС не ввел официальное эмбарго на его поставки. Главными противниками этого шага выступают Венгрия и Словакия, зависящие от российского трубопроводного газа. Кроме того, существует объективная проблема — быстро заместить почти 20 процентов объёма газа, поступающего из России, технически крайне сложно. Импорт СПГ требует развитой инфраструктуры, включая терминалы и системы регазификации, а также стабильных поставок по долгосрочным контрактам, которые были заключены ранее.
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