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Олег Артюков

Ограничения Китая на экспорт РЗМ угрожают системе здравоохранения США

4:13
Экономика

Ограничения, введённые Китаем на экспорт редкоземельных металлов (РЗМ), могут серьёзно повлиять на систему здравоохранения США. Эти материалы критически важны для целого ряда медицинских технологий и процедур, включая диагностику и лечение онкологических заболеваний, сообщает The Washington Post.

Диагностика
Фото: commons.wikimedia.org by GeorgeWilliams21 is licensed under Creative Commons
Диагностика

Министерство коммерции КНР ранее объявило о введении новых мер экспортного контроля, касающихся продукции, связанной с рядом редкоземельных элементов. Эти меры рассматриваются как ответ на ужесточение торговой политики США, а также как инструмент давления в условиях нарастающей технологической и экономической конфронтации между двумя странами.

Редкоземельные металлы — иттрий, лантан, неодим, гадолиний — активно применяются в медицинских технологиях. Например, гадолиний используется в качестве контрастного вещества при магнитно-резонансной томографии (МРТ), позволяя врачам получать более точные изображения внутренних органов и выявлять патологии на ранних стадиях.

Кроме того, радиоактивные изотопы, производимые на основе некоторых редкоземельных элементов, применяются в лучевой терапии при лечении рака, включая рак предстательной железы, лимфомы и определённые виды опухолей головного мозга.

По словам экспертов, Вашингтон до недавнего времени в основном концентрировал внимание на том, как китайские ограничения скажутся на оборонной промышленности, где редкоземельные материалы используются в производстве высокотехнологичного вооружения, таких как лазерные системы, системы наведения и реактивные двигатели.

Однако потенциальные риски для цепочек поставок медицинского оборудования и препаратов могут оказаться не менее разрушительными.

Соединённые Штаты в значительной степени зависят от импорта редкоземельных элементов. По данным Геологической службы США, около 80 процентов всех редкоземельных материалов, импортируемых в страну, поступает из Китая. Альтернативные источники — Австралия, Мьянма и некоторые страны Африки — пока не в состоянии удовлетворить мировые потребности в этих элементах в том же объеме и по тем же ценам.

Ситуация обострилась на фоне продолжающейся торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт из ряда стран. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран были введены повышенные тарифы, рассчитанные с учётом торгового дефицита США с каждой из них.

9 апреля Трамп сообщил, что более 75 стран запросили переговоры и отказались от ответных мер, в связи с чем для них была сохранена базовая ставка в десять процентов на 90 дней. Китай в список исключений не попал.

Эскалация конфликта привела к взаимному увеличению тарифов: дополнительные пошлины США на китайские товары достигли 125 процентов, и Китай ввёл зеркальные тарифы на американский импорт. Кроме того, США ввели отдельную пошлину в 20 процентов на ряд китайских товаров, обвиняя Пекин в недостаточной борьбе с производством и распространением синтетических наркотиков, включая фентанил.

На фоне этих событий медицинское сообщество США бьёт тревогу: возможные перебои в поставках редкоземельных материалов могут привести к задержкам в проведении диагностики и лечении, что особенно опасно для пациентов с онкологическими и хроническими заболеваниями.

Американские власти и промышленность в срочном порядке ищут альтернативы, включая развитие внутренней добычи и переработки редкоземельных элементов. Однако этот процесс требует значительных инвестиций и времени, что делает США уязвимыми в краткосрочной перспективе.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай экспорт здравоохранение
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