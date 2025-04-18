Ограничения Китая на экспорт РЗМ угрожают системе здравоохранения США

Ограничения, введённые Китаем на экспорт редкоземельных металлов (РЗМ), могут серьёзно повлиять на систему здравоохранения США. Эти материалы критически важны для целого ряда медицинских технологий и процедур, включая диагностику и лечение онкологических заболеваний, сообщает The Washington Post.
Министерство коммерции КНР ранее объявило о введении новых мер экспортного контроля, касающихся продукции, связанной с рядом редкоземельных элементов. Эти меры рассматриваются как ответ на ужесточение торговой политики США, а также как инструмент давления в условиях нарастающей технологической и экономической конфронтации между двумя странами.
Редкоземельные металлы — иттрий, лантан, неодим, гадолиний — активно применяются в медицинских технологиях. Например, гадолиний используется в качестве контрастного вещества при магнитно-резонансной томографии (МРТ), позволяя врачам получать более точные изображения внутренних органов и выявлять патологии на ранних стадиях.
Кроме того, радиоактивные изотопы, производимые на основе некоторых редкоземельных элементов, применяются в лучевой терапии при лечении рака, включая рак предстательной железы, лимфомы и определённые виды опухолей головного мозга.
По словам экспертов, Вашингтон до недавнего времени в основном концентрировал внимание на том, как китайские ограничения скажутся на оборонной промышленности, где редкоземельные материалы используются в производстве высокотехнологичного вооружения, таких как лазерные системы, системы наведения и реактивные двигатели.
Однако потенциальные риски для цепочек поставок медицинского оборудования и препаратов могут оказаться не менее разрушительными.
Соединённые Штаты в значительной степени зависят от импорта редкоземельных элементов. По данным Геологической службы США, около 80 процентов всех редкоземельных материалов, импортируемых в страну, поступает из Китая. Альтернативные источники — Австралия, Мьянма и некоторые страны Африки — пока не в состоянии удовлетворить мировые потребности в этих элементах в том же объеме и по тем же ценам.
Ситуация обострилась на фоне продолжающейся торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт из ряда стран. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран были введены повышенные тарифы, рассчитанные с учётом торгового дефицита США с каждой из них.
9 апреля Трамп сообщил, что более 75 стран запросили переговоры и отказались от ответных мер, в связи с чем для них была сохранена базовая ставка в десять процентов на 90 дней. Китай в список исключений не попал.
Эскалация конфликта привела к взаимному увеличению тарифов: дополнительные пошлины США на китайские товары достигли 125 процентов, и Китай ввёл зеркальные тарифы на американский импорт. Кроме того, США ввели отдельную пошлину в 20 процентов на ряд китайских товаров, обвиняя Пекин в недостаточной борьбе с производством и распространением синтетических наркотиков, включая фентанил.
На фоне этих событий медицинское сообщество США бьёт тревогу: возможные перебои в поставках редкоземельных материалов могут привести к задержкам в проведении диагностики и лечении, что особенно опасно для пациентов с онкологическими и хроническими заболеваниями.
Американские власти и промышленность в срочном порядке ищут альтернативы, включая развитие внутренней добычи и переработки редкоземельных элементов. Однако этот процесс требует значительных инвестиций и времени, что делает США уязвимыми в краткосрочной перспективе.
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