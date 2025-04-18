Россия и Китай обсуждают увеличение поставок энергоресурсов

3:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провёл встречу в Пекине с руководителем Государственного энергетического управления Китая Ван Хунчжи. Переговоры прошли в рамках усилий по углублению стратегического энергетического партнёрства между двумя странами.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandrs Timofejev…, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Грузовой поезд

По информации Минэнерго России, ключевыми темами обсуждения стали наращивание экспорта российских энергоносителей в Китай и расширение взаимодействия в проектах по сжижению природного газа (СПГ).

Стороны подчеркнули заинтересованность в укреплении сотрудничества в сфере природных ресурсов, а также обсудили возможность увеличения поставок угля из России в Китай. В настоящее время Поднебесная остаётся крупнейшим мировым потребителем угля, поставки из России стабильно занимают значительную долю в китайском импорте.

В 2023 году, по данным китайской таможни, поставки российского угля в КНР выросли на более чем 20 процентов по сравнению с предыдущим годом, превысив сто миллионов тонн.

Особое внимание было уделено совместным проектам в области сжиженного природного газа. Ранее китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй отмечал, что китайские покупатели активно обращаются к властям с просьбой содействовать в установлении прямых контактов с российскими поставщиками СПГ, сообщает издание "Нефть и капитал". Это связано с растущими энергетическими потребностями Китая, а также с геополитическими сдвигами в глобальной торговле энергоносителями.

Несмотря на санкционные ограничения, мешающие осуществлению расчётов в долларах и евро, интерес к российскому СПГ в Китае остаётся высоким. Россия, в свою очередь, активно развивает инфраструктуру СПГ, в том числе проекты "Арктик СПГ-2" и "Балтийский СПГ", ориентированные на экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2023 году Россия экспортировала в Китай порядка 6,6 млн тонн сжиженного газа, что составило около 12 процентов общего китайского импорта СПГ.

Дополнительный импульс энергетическому партнёрству придаёт текущая торгово-экономическая конфронтация между США и КНР. В ходе "торговой войны" Китай ввёл пошлины на американские энергоносители, включая сжиженный природный газ, что сделало поставки из США менее конкурентоспособными. Многие китайские компании прекратили закупки американского СПГ на спотовом рынке, а имеющиеся долгосрочные контракты переориентированы на европейских покупателей.

С 2022 года, после введения масштабных западных санкций, Россия провела разворот на Восток, переориентировав экспортные потоки на Азию. В частности, Китай и Индия стали главными импортёрами российской нефти, угля и газа.

По итогам 2023 года Китай занял первое место среди покупателей российской нефти, закупив около 107 млн тонн, что на 24 процента больше по сравнению с 2022 годом. Одновременно усилилось и транспортное взаимодействие — в том числе через Восточно-Сибирский и Амурский маршруты, а также по железной дороге.