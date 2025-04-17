МВФ нашёл плюсы от американских пошлин

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Международном валютном фонде выразили надежду, что введение импортных пошлин станет стимулом для активизации региональной и межстрановой торговли.

Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Международный валютный фонд

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, подчеркнула, что в текущих условиях вероятно увеличение числа двусторонних и многосторонних торговых соглашений. По её мнению, такие меры могут придать мировой торговле дополнительную динамику, несмотря на их протекционистский характер.

Георгиева указала, что торговые барьеры, такие как пошлины, способны изменить глобальные логистические цепочки и вынудить страны искать новые партнёрства, особенно с ближайшими соседями и в рамках региональных объединений.

Таким образом, государства, которые ранее не имели тесных торговых отношений, могут быть вынуждены активнее взаимодействовать, что приведёт к росту региональной торговли и переориентации внешнеэкономических стратегий.

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввёл десятипроцентные пошлины в отношении практически всех стран мира. Против 57 государств были введены так называемые взаимные пошлины, заметно выше десяти процентов.

Но 9 апреля американская администрация объявила, что на 90 дней пошлины составят десять процентов для все стран, кроме Китая. Для этой страны пошлины установлены в размере 145 процентов. Китай в ответ ввёл 125-процентные пошлины на американские товары.

По оценкам некоторых экспертов, новые пошлины США стали продолжением глобального тренда на экономический суверенитет и децентрализацию торговых потоков. Хотя они вызвали критику со стороны ряда торговых партнёров США и Всемирной торговой организации, в МВФ, судя по комментарию Георгиевой, полагают, что подобные действия могут способствовать трансформации мировой торговли, стимулируя создание новых экономических альянсов и снижение барьеров в других форматах сотрудничества.

Таким образом, несмотря на первоначально негативный эффект от торговых ограничений, МВФ рассматривает происходящие процессы как потенциально полезные для мировой экономики в долгосрочной перспективе, если они приведут к диверсификации торговых маршрутов и углублению региональной интеграции.