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Олег Артюков

В США стремительно набирает популярность платформа Taobao

2:42
Экономика

Китайская платформа электронной коммерции Taobao стремительно набирает популярность в США на фоне усиливающейся тарифной войны между Китаем и Соединёнными Штатами.

Покупки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Покупки

По данным аналитической компании Sensor Tower, на которые ссылается издание South China Morning Post, в американском App Store приложение Taobao поднялось до пятого места в рейтинге бесплатных приложений. Всего за несколько дней оно совершило значительный скачок — с 47-й позиции в воскресенье на пятое место уже в четверг.

Подобная динамика наблюдается и в магазине Google Play: приложение заняло третье место среди самых популярных шопинг-приложений в США, хотя ещё десять дней назад находилось лишь на 144-й строчке. В общей сложности за последний месяц Taobao было загружено два миллиона раз по всему миру.

Одной из причин роста популярности платформы стало активное распространение вирусных видео в социальной сети TikTok. В этих роликах пользователи демонстрируют дешёвые аналоги люксовых товаров, произведённые в Китае, что вызывает большой интерес у американских потребителей.

Таким образом, Taobao оказывается в центре внимания как доступный и необычный способ делать покупки напрямую с китайского рынка.

Taobao — это крупнейшая китайская платформа онлайн-торговли, основанная в 2003 году компанией Alibaba Group. Она функционирует по принципу C2C (потребитель-потребителю), где миллионы продавцов размещают свои товары, а покупатели со всего мира могут напрямую приобретать их.

Платформа предлагает широкий ассортимент продукции — от одежды и аксессуаров до электроники и предметов интерьера. Одной из особенностей Taobao является огромное количество недорогих товаров, в том числе реплик известных брендов, что делает её особенно привлекательной для покупателей, ищущих экономичные альтернативы.

Кроме того, Taobao активно использует различные технологии — от встроенного онлайн-чат-бота до возможностей прямых трансляций, где продавцы в реальном времени демонстрируют продукцию. Это превращает процесс покупки в увлекательное взаимодействие, особенно для молодой аудитории.

Несмотря на то что платформа в первую очередь ориентирована на внутренний китайский рынок, её популярность за рубежом продолжает расти, особенно на фоне интереса к китайским товарам, которые часто отличаются низкими ценами и широким ассортиментом.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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