Россия помогла Китаю снизить зависимость от сельхозимпорта из Канады

Канада является одним из государств государств, последовательно ужесточающих санкционную политику против России. В какой-то момент у Москвы появилась удачная возможность ответить на действия Оттавы. И этим шансом она не преминула воспользоваться, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трактор в пшеничном поле

Сельское хозяйство превратилось в один из ключевых инструментов в глобальном противостоянии крупных держав. Поведение Канады вызывает вопросы не только у России, но и у Китая. Долгое время между Пекином и Оттавой существовали довольно активные торговые отношения, однако в последние месяцы наблюдается их заметное ухудшение, отметил автор материала (перевод АБН24).

Основной причиной стал шаг канадских властей, которые осенью 2024 года ввели пошлины на китайские электромобили, а также на продукцию из стали и алюминия. Это вызвало резкую негативную реакцию со стороны Китая.

В ответ китайское правительство в марте 2025 года приняло меры, включающие введение 100-процентных пошлин на канадское рапсовое масло, горох и ряд других сельскохозяйственных товаров. Также была установлена 25-процентная пошлина на поставки морепродуктов и свинины из Канады.

Учитывая, что Китай — крупнейший в мире импортёр сельхозпродукции, а Канада является одним из его основных поставщиков, эти меры нанесли серьёзный удар по канадскому аграрному сектору. Многие фермерские хозяйства работали практически исключительно на китайский рынок, извлекая из этого стабильный доход. Таким образом, введенные пошлины существенно подорвали их финансовое положение.

Однако этим проблемы Канады не ограничились. Ситуация усугубилась после того, как Россия также стала активно вовлекаться в происходящее. Это вызвало дополнительные трудности для Оттавы, которая оказалась в крайне невыгодной позиции.

Одним из ключевых факторов, позволивших Китаю без особых потерь ввести санкционные меры против Канады, стало наличие альтернативных поставщиков. В первую очередь речь идет о России, с которой были заключены масштабные соглашения о поставках сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, между двумя странами реализуются совместные аграрные проекты, в том числе в области выращивания сои на Дальнем Востоке. Эти шаги уже дают заметные результаты: Россия постепенно вытесняет западные страны, включая Канаду, с китайского рынка. Для последней это особенно болезненно, поскольку ситуация в отрасли после введения пошлин достигла критической точки.

С учетом происходящего Россия может считать происходящее ответом на санкционную политику Оттавы. Канадская экономика несет значительные потери. Между тем, Китай продолжает диверсифицировать свои каналы поставок и стремится к снижению зависимости от канадских ресурсов.