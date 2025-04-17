АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин

5:22 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Энергетика

Позиция руководства Болгарии по АЭС "Белене" является маркером геополитической ситуации и её восприятия Софией. Что изменилось после отказа от сделки с Украиной?

Фото: CPI BalNpp(The Centre of the Public Information Balakovo NPP by Фото из архива Балаковской АЭС, компьютерная обработка — Александр Ситенький (Alexander Seetenky), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Строительство ядерного реактора

Болгария отказалась от сделки с Украиной по просьбе из США

Два месяца назад лидер одной из правящих партий Болгарии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что "лучше бы реакторы с АЭС "Белене" (два ВВЭР-1000) были проданы Украине и деньги пошли бы в бюджет, а не лежали бы под навесом".

Но вчера, 16 апреля, он сообщил журналистам, что сделка отложена, так как американские компании проявляют интерес к строительству в Болгарии центров искусственного интеллекта (ИИ), потребляющих много электроэнергии.

"И если мы с крупнейшими американскими фондами и совместно с Westinghouse построим такие "дата-центры" и эти реакторы будут работать только на них, я не знаю, стоит ли нам отдавать их (Украине) за 1 млрд левов", — цитируют Борисова Fakti. bg.

Борисов сказал, что делегации из США приезжали в Болгарию, чтобы осмотреть реакторы, которые находятся в "идеальном состоянии". Борисов не верит, "что есть болгарин, который не хотел бы, чтобы самый мощный искусственный интеллект был здесь", поэтому хочет "сделать что-то масштабное с англичанами и американцами" в интересах государства.

"Если заработает — значит, заработает, если нет — продаём", — добавил лидер ГЕРБ.

Вице-премьер и лидер БСП Атанас Зафиров заявил днём ранее, что эти реакторы не продаются, а являются ключевым активом для Болгарии, частью её энергетической безопасности и экономической независимости.

Болгария своих интересов не имеет, только внешние

Интересно в этой новости следующее…

США действуют в обход Брюсселя, устанавливая связи напрямую с членами ЕС, и Болгарию это не смущает. Болгария абстрагировалась от своей роли помогать "жертве агрессии" Украине, с которой сделка была на стадии завершения — её одобрили парламенты обеих стран. Очевидный мотив Борисова, который всегда "работает" флюгером геополитической ситуации — угодить Трампу. Теперь, возможно, София получит добро из Вашингтона на сотрудничество с "Росатомом", чтобы установить реакторы. Пришедшая к власти американская элита настроена на получение дохода любым путём, установленные глобалистами политические "правила" её не интересуют. Это выгодно для России, можно влиться в процесс, а то и возглавить его.

Есть ли у Болгарии компетенции построить АЭС "Белене"?

Отдельный вопрос, но самый главный — а есть ли у Болгарии или США компетенции по установке этих реакторов?

Специалист по атомной энергетике, директор АНО "Атоминфо-центр", главный редактор издания Atominfo.ru Александр Уваров отметил в комментарии для Pravda.Ru, что реакторы находятся в некомплекте и к ним "ещё много чего нужно добавить": "Россия, в переводе на бытовой пример, поставила только мотор. А за автоматику, за сиденье, за подушку безопасности мы не отвечаем, это не наше".

Эксперт может предположить, что теоретически строительством будет заниматься "Росатом", но только если изменяться отношения с Евросоюзом и будет принято политическое решение. Американцы, по словам Александра Уварова, участвовали в достройке советских реакторов ВВЭР-1000 на АЭС "Темелин" в Чехии, но там они уже были практически готовы, надо было "просто довести их немножко до ума". А строить фактически с нуля по советскому проекту опыта нет. Тем не менее эксплуатировать АЭС болгары смогут, так как есть опыт АЭС "Козлодуй" с российским оборудованием.

Со своей стороны, генеральный директор Института проблем энергетики, член Ядерного общества РФ Булат Нигматулин считает, что болгары смогут сами запустить реакторы — им помогут специалисты из Чехии. И есть опыт у украинцев. А сертифицируют АЭС "Белен" собственные надзорные органы, как опять же сделали в Чехии. И с топливом проблем не будет, поставит Westinghouse.

"Наши реакторы как облупленные знают, все наши блоки

знают. Ещё обновленные будут с новой автоматикой. Новый дизайн будет", — сказал эксперт для Pravda.Ru.

Но он предупредил, что сначала надо вложить большие деньги на строительство этой станции — около 6-8 млрд долларов.

Строительство АЭС "Белене" было остановлено в 2012 году (тем же Борисовым) "из-за отсутствия интереса и перспектив". Россия по суду обязала Болгарию оплатить оборудование в 2016 году. Европейская комиссия (ЕК) не вводила санкции против "Росатома".

Для Украины покупка реакторов — это единственное решение для достройки третьего блока Хмельницкой АЭС, спроектированного специально под реактор ВВЭР-1000. По данным украинской компании "Энергоатом", с использованием реактора из Болгарии третий блок может быть построен примерно за два года.

Уточнения



АЭС «Бе́лене» — недостроенная атомная электростанция, расположенная в 3 км от города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. Станция предназначалась для замещения выводимых из эксплуатации мощностей АЭС «Козлодуй».



Бо́йко Мето́диев Бори́сов — болгарский государственный и политический деятель. Премьер-министр Болгарии (2009—2013, 2014—2017, 2017—2021). Основатель и председатель политической партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) с 3 декабря 2006 года.

