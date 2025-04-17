Китай хочет углубить экономические связи с ЕС в противовес США

Китай стремится укрепить экономические отношения с Евросоюзом в условиях обострения торгового противостояния с США, говорится в материале британского издания Financal Times.
Пекин старается найти альтернативные рынки сбыта и инвестирования на фоне роста пошлин со стороны США. В связи с этим в последние недели в европейские столицы были направлены китайские делегации с целью выяснить, насколько европейские страны заинтересованы в инвестициях в китайскую экономику.
Однако как сообщают источники в Европе, правительства стран ЕС оказались не в состоянии предложить этим делегациям что-либо конкретное. Это связано с тем, что многие компании в Европейском союзе не проявляют большого желания вкладывать средства в китайскую экономику.
Кроме того, в ЕС присутствует обеспокоенность тем, что европейский рынок может быть использован Китаем для сбыта продукции, не попавшей в США из-за американских торговых ограничений. Существует опасение, что такие действия приведут к демпингу и нанесут ущерб европейским производителям.
2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импортные товары. Базовая ставка составила десять процентов, однако для 57 стран с 9 апреля были установлены более высокие пошлины. Эти ставки рассчитывались исходя из дефицита торгового баланса США с конкретной страной с целью выравнивания показателей.
Но 9 апреля было объявлено, что более 75 стран не приняли ответных мер и выразили готовность к переговорам. В связи с этим базовые пошлины в размере десять процентов были временно сохранены на 90 дней для всех стран, кроме Китая.
В результате взаимных шагов в рамках торгового конфликта между США и Китаем, пошлины обеих стран на товары друг друга достигли 125 процентов. Кроме того, США установили дополнительную пошлину в размере 20 процентов на китайскую продукцию в ответ на обвинения в недостаточных усилиях по борьбе с распространением синтетических наркотиков.
Стоит заметить, ранее издание The Washington Post сообщало, что Евросоюз пытался наладить с США диалог с целью выработать общую стратегию в отношении Китая. В ЕС рассчитывали избежать повышения пошлин. Однако американская администрация не проявила интереса к этой инициативе.
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