ЕС пытался заинтересовать Трампа совместными действиями против Китая

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская администрация отказалась от сотрудничества с ЕС в рамках координированных мер давления на Пекин.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Европейского Союза

Как сообщала газета The Washington Post со ссылкой на представителей европейских правительств, попытки Евросоюза наладить диалог с США по вопросу выработки общей стратегии в отношении Китая не увенчались успехом.

Европейские чиновники, на протяжении нескольких месяцев пытавшиеся убедить Вашингтон в необходимости совместных действий, столкнулись с полным отсутствием интереса со стороны американской администрации.

В частности, по данным издания, представители ЕС рассчитывали, что предложение о сотрудничестве против Китая поможет избежать введения американских пошлин на европейские товары.

Однако команда Трампа не проявила готовности к компромиссам, что свидетельствует о приоритетах в торговой политике, ориентированной преимущественно на двусторонние отношения и давление на отдельных партнёров.

2 апреля 2018 года Дональд Трамп подписал указ о введении так называемых "взаимных" импортных пошлин. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран, начиная с 9 апреля, начали действовать повышенные тарифы, определяемые на основе уровня торгового дефицита США с соответствующей страной. Такой подход предполагал снижение дефицита и достижение баланса в торговых отношениях.

Однако уже спустя неделю, 9 апреля, Трамп заявил, что более 75 стран отказались от ответных мер и выразили готовность к переговорам. В результате базовая ставка в размере десять процентов была временно сохранена на 90 дней для всех стран, за исключением Китая.

Торговое противостояние между США и КНР к тому моменту достигло высокого уровня эскалации. Общая ставка американских пошлин на китайские товары превысила 125 процентов, а Китай ввёл зеркальные меры с аналогичным тарифом на продукцию из США.

Дополнительно Соединённые Штаты установили отдельную пошлину в размере 20 процентов на китайские товары, ссылаясь на обвинения в адрес Пекина в недостаточной борьбе с производством и распространением синтетических наркотиков.

В ответ Китай ввёл пошлины на поставляемую из США продукцию, сопоставимые с американскими. В Пекине заявляют, что готовы к переговорам об урегулировании торговых споров, если Вашингтон будет проявлять уважение и воздержится от оскорбительных выпадов.