Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт

4:10 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Создание Ту-144 — советского сверхзвукового пассажирского самолёта, часто называемого "советским Конкордом", — это история амбиций, гонки технологий и геополитического соперничества времён Холодной войны.

Фото: commons.wikimedia.org by Vzorets, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ту-144

А вот как проходил этот захватывающий процесс.

Почему начали создавать Ту-144

В 1960-х годах СССР и страны Запада активно конкурировали в различных сферах, включая авиацию. Франко-британский проект Concorde стал символом западных технологических достижений, и Советский Союз не хотел отставать. В 1963 году было принято решение о разработке собственного сверхзвукового пассажирского самолёта — Ту-144.

Разработка и проектирование

Проект доверили ОКБ Туполева — одному из ведущих авиационных конструкторских бюро СССР. Главным конструктором был Алексей Туполев, сын знаменитого Андрея Туполева.

Проектирование началось в 1963 году, почти одновременно с Concorde.

Использовались наработки из военной авиации: Ту-144 во многом напоминал бомбардировщик, адаптированный для гражданских нужд.

Форма фюзеляжа и стреловидное крыло с изменяемой геометрией были схожи с Concorde, из-за чего в прессе его прозвали "Конкордскийский".

Первый полёт и рекорды

Первый полёт Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года, на два месяца раньше первого полёта Concorde.

В июне 1969 года Ту-144 стал первым в мире пассажирским самолётом, преодолевшим скорость звука — 2Маха. Однако демонстрация на авиасалоне в Ле-Бурже в 1973 году закончилась трагедией: самолёт потерпел крушение, и это событие нанесло сильный удар по репутации проекта.

Сложности эксплуатации

Ту-144 страдал от технических проблем: вибрации, шум, недостаточная надёжность двигателей.

Комфорт пассажиров оставлял желать лучшего — из-за перегрева и сильного шума.

Летал на сверхзвуковой скорости всего 55 минут на маршруте Москва — Алма-Ата в рамках пассажирских рейсов с 1977 по 1978 год.

После ряда инцидентов и ограниченного успеха проект был свернут.

Наследие

Ту-144 стал важной вехой в истории авиации — как пример технологического прорыва и инженерной дерзости. Он вдохновил многих инженеров и даже использовался в 1990-х в сотрудничестве с NASA для изучения сверхзвуковых полётов.

Несмотря на неудачу в эксплуатации, он остаётся символом амбиций советской науки и техники.

Сравнение с "Конкордом"

Ту-144 был первым сверхзвуковым пассажирским самолётом в мире, поднявшимся в небо в 1968 году — на несколько месяцев раньше Concorde. Он изначально опережал своего конкурента по скорости и высоте полёта: максимальная скорость достигала 2 430 км/ч, а крейсерская — около 2 300 км/ч. Concorde, в свою очередь, развивал чуть меньшую максимальную скорость — около 2 180 км/ч, но отличался большей надёжностью и более длительным сроком службы.

По дальности полёта Concorde тоже выигрывал: до 7 200 км против примерно 6 200 км у Ту-144. При этом британско-французский самолёт мог перевозить до 128 пассажиров, в то время как у Ту-144 из-за ряда конструктивных ограничений чаще использовалась конфигурация на 70–80 мест, хотя теоретически он вмещал до 140 человек.

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