Владислав Крушеницкий: Без чёткой стратегии даже самые передовые технологии превращаются в дорогостоящий эксперимент

Эксперт в сфере информационных технологий рассказал, как модернизировать IT-системы без сбоев и задержек в работе бизнеса.

Фото: Фото из личного архива Владислава Крушеницкого Эксперт в сфере информационных технологий Владислав Крушеницкий

В последние годы российские компании активно занимаются цифровой трансформацией, стремясь повысить эффективность и конкурентоспособность. По словам зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, ожидается, что благодаря цифровой трансформации выручка крупнейших IT-компаний вырастет в 2,5 раза, а доля цифровой экономики в ВВП достигнет 5,1%. В таких условиях модернизация IT-систем становится критически важной задачей для бизнеса, но остается вопрос — как компании могут эффективно адаптироваться к новым вызовам, внедряя современные архитектурные подходы и оптимизируя технологические стратегии? Чтобы найти ответы, мы поговорили с Владиславом Крушеницким — лидером в области разработки и внедрения IT-решений. Владислав работал в ведущих технологических компаниях и специализируется на оптимизации процессов, упрощении архитектур и разработке масштабируемых систем, включая внедрение микро-фронтенд-архитектуры. В интервью Владислав поделился взглядом на оптимизацию технологических стратегий, рассказал, как модернизировать IT-системы без прерывания бизнес-процессов, и предложил практические рекомендации для компаний, стремящихся к эффективной цифровой трансформации.

— Владислав, в последние годы оптимизация IT-систем становится приоритетом для бизнеса. Что, по вашему мнению, сегодня является основным барьером для их модернизации?

— Прежде всего, это технологические сложности. Многие компании используют устаревшие или разрозненные системы, которые трудно интегрировать с новыми решениями. Такие переходы требуют тщательной подготовки, чтобы избежать сбоев и дополнительных затрат на исправления. Другой важный вызов — кибербезопасность. При модернизации IT-систем возникает необходимость адаптации старой инфраструктуры к современным требованиям защиты. Новые технологии могут создавать уязвимости для атак; например, интеграция облачных решений без должного внимания к безопасности грозит утечками данных. Поэтому компании должны балансировать между модернизацией и усилением защиты, чтобы обеспечить устойчивость систем и доверие клиентов.

— В EPAM Systems — глобальной компании с отделениями в более 40 странах мира — вы занимались оптимизацией процессов разработки и упрощением архитектуры микросервисов для финтех-платформ, что повысило производительность и масштабируемость систем. С чего, по вашему мнению, компании стоит начинать такие процессы, чтобы минимизировать риски и достичь лучших результатов?

— С разработки понятной стратегии, в первую очередь. Без четкой стратегии даже самые передовые технологии превращаются в дорогостоящий эксперимент, который не приносит ожидаемых результатов. Компании часто сталкиваются с ситуацией, когда проекты затягиваются, бюджеты перерасходуются, а конечные цели остаются неясными. Также в самом начале надо стараться минимизировать сопротивление изменениям внутри компании. Новые технологии и процессы могут восприниматься сотрудниками как угроза привычной работе. Если вовремя не объяснить ценность изменений и не вовлечь коллектив в процесс трансформации, сопротивление может серьёзно замедлить или даже сорвать реализацию проектов.

— Работая у разработчика корпоративных решений Valletta Software Development, вы внедрили микро-фронтенд-архитектуру в системе управления проектами Advanta. Такие изменения, как правило, затрагивают практически все процессы компании — от разработки до взаимодействия с клиентами и операционной деятельности. Какой подход вы бы порекомендовали, чтобы интеграция новых технологий проходила без сбоев и не задерживала текущую работу компании?

— Прежде всего, я рекомендую разбивать внедрение на этапы. Это позволит тестировать каждую функциональность отдельно, выявлять и изолировать проблемы, минимизируя их влияние на остальные системы. Например, модули можно обновлять поочерёдно, обеспечивая параллельную работу над разными частями системы без блокировок. Также важно использовать подход канареечного релиза, когда изменения сначала развёртывают для небольшой группы пользователей, что помогает выявить сбои до широкого внедрения. Необходимо активно вовлекать разработчиков и операционные отделы в процесс планирования, учитывая их обратную связь и снижая сопротивление изменениям. Ещё один важный аспект — постоянное тестирование и мониторинг с применением метрик, чтобы оперативно реагировать на возникающие проблемы.

— В этом году вы стали членом международной ассоциации Raptors. dev, известной строгим отбором и фокусом на развитии инновационных open-source решений в IT. Какие особенности этих технологий, по вашему мнению, наиболее ценны для компаний, внедряющих новые архитектуры или модернизирующих существующие?

— Одним из ключевых преимуществ таких технологий является их прозрачность и доступность. Компаниям не нужно зависеть от закрытых решений, они могут адаптировать исходный код под свои потребности, создавая системы, точно отвечающие их требованиям. Гибкость open-source решений позволяет легко интегрировать их в существующую инфраструктуру. Благодаря модульности и сообществу разработчиков, такие инструменты быстро масштабируются и адаптируются к изменениям бизнес-процессов. Что касается надёжности, открытый код постоянно проверяется глобальным сообществом, что ускоряет выявление и устранение уязвимостей. Однако это делает его уязвимым для атак, так как злоумышленники также могут изучать код. Поэтому компании должны внедрять строгие политики безопасности, регулярно обновлять инструменты и проводить аудиты кода.

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