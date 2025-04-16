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Олег Артюков

В Британии удивлены ростом курса рубля

Экономика

Рекордно высокие процентные ставки на уровне 21 процентов способствуют укреплению российского рубля. На фоне торговых конфликтов, развязанных США, российская валюта оказалась самой доходной среди мировых, несмотря на общую нестабильность финансовых рынков, говорится в материале британского издания The Telegraph.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

С начала года рубль укрепился по отношению к доллару на 38 процентов, что стало реакцией на падение доверия к американской валюте. По данным Bloomberg, его доходность оказалась выше, чем у других сильных валют — шведской кроны и швейцарского франка, которые за тот же период выросли на 13 процентов и 11 процентов соответственно.

Более того, российская валюта превзошла даже золото, традиционно воспринимаемое как надёжный актив в нестабильные периоды, стоимость которого увеличилась на 23 процента. Серебро, в свою очередь, подорожало на 12 процентов.

Основной причиной укрепления рубля стало давление на доллар, вызванное торговой политикой администрации США, которая ослабила доверие инвесторов. Кроме того, российская валюта получает дополнительную поддержку за счёт жёсткой денежно-кредитной политики: ключевая ставка Центробанка России остаётся на высоком уровне в 21 процент годовых, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Правительство России также ужесточило валютное регулирование, ограничив вывоз активов иностранными компаниями и обязав их держать средства на специальных счетах внутри страны. Это позволило рублю сохранить устойчивость даже в условиях оттока иностранных инвестиций, что отличает его от валют других развивающихся стран.

Укрепление рубля совпало с глобальным ослаблением доллара, вызванным угрозой рецессии в США и продолжением торговых конфликтов. На фоне этих событий ведущие представители банковского сектора высказывают обеспокоенность состоянием американской экономики. Так, в числе наиболее вероятных сценариев для США сейчас рассматривается начало рецессии.

Прогнозы трейдеров также указывают на вероятное ослабление доллара к концу года. Разрыв между опционами на покупку и продажу американской валюты сократился до минимального значения с марта 2020 года. По оценке аналитиков Morgan Stanley, евро может укрепиться до уровня 1,20 доллара. С начала года курс евро вырос на девять процентов, достигнув отметки 1,13 доллара, а британский фунт прибавил шесть процентов, поднявшись до 1,32 доллара.

Рынки отреагировали на падение курса доллара и рост доходности казначейских облигаций США с удивлением. Эта ситуация сравнивается аналитиками с бюджетным кризисом в Великобритании в 2022 году.

Однако доходность облигаций пошла на спад после временной приостановки действия торговых пошлин в США. Несмотря на текущие трудности, в финансовых кругах сохраняется уверенность, что при стабилизации ситуации США смогут восстановить свои позиции в мировой экономике, а доллар сохранит статус резервной валюты.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы рубль доллар инвестиции ключевая ставка
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