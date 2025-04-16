Алмазная промышленность полностью остановилась из-за пошлин США

Алмазная промышленность оказалась в состоянии полной остановки в результате масштабного торгового противостояния после введения повышенных пошлин нынешней американской администрацией.

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По информации британского издания Financial Times, кризис в отрасли вызван введением десятипроцентного импортного сбора на алмазы, поставляемые в США, что резко изменило глобальные цепочки поставок.

Особенно пострадал Антверпен — один из крупнейших мировых алмазных центров. Объёмы поставок через этот город сократились до одной седьмой от прежнего уровня, что серьёзно ударило по всей системе международной торговли драгоценными камнями.

Антверпенский алмазный центр, играющий ключевую роль в перераспределении и сертификации алмазов по всему миру, фиксирует резкое снижение активности.

Напомним, ранее сообщалось, что у центра в Антверпене возникли серьёзные проблемы из-за ограничений на экспорт российских алмазов.

Причиной столь серьёзных последствий стало не только прямое введение пошлин, но и неопределённость, связанная с возможными дополнительными ограничениями в зависимости от страны происхождения алмазов.

Особенно тяжело ситуация складывается для Индии, где обрабатывается до 90 процентов мирового объёма алмазов. Эта страна также столкнулась с новыми американскими пошлинами, что усугубило положение.

Ряд компаний, стремясь минимизировать убытки, уже начали переориентировать логистику и перемещать операции в другие алмазные хабы — такие как Дубай и Гонконг.

Однако эти меры не способны полностью компенсировать падение спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя — Соединённых Штатов. Дополнительные сложности возникают из-за угрозы срыва американской системы сертификации алмазов, что подрывает доверие на рынке.

Ситуация в алмазной отрасли иллюстрирует, насколько чувствительной может быть глобальная индустрия к политическим решениям, особенно когда речь идёт о товарах роскоши с высокой добавленной стоимостью.

По оценкам экспертов, последствия торговой политики США могут иметь долгосрочный эффект, заставляя участников рынка искать новые устойчивые маршруты и снижать зависимость от одного потребительского региона.