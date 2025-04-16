Адвокат Ванин оценил шансы РФ выиграть суд по делу об аресте и конфискации Германией танкера Eventim

Суд по вопросу ареста и конфискации танкера Eventim властями ФРГ будет, скорее всего, политическим. России надо предпринимать срочные меры, чтобы прекратить пиратство.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Россия подала иск в суд по делу об аресте танкера

Россия подала иск в суд по делу об аресте и конфискации Германией танкера Eventim с грузом, сообщают немецкие СМИ.

По их данным, танкер под флагом Панамы вёз около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью более 40 миллионов евро. В середине января судно оказалось неспособным к маневрированию из-за аварии и погоды к северу от острова Рюген. Его отбуксировали в акваторию у города Засниц, где оно было задержано и конфисковано вместе с грузом немецкой таможней.

"Конфискация также создаст правовые условия для утилизации судна и его груза", — сообщили в таможне.

Но РФ обратилась в суд, протестуя против этого.

"Против обеспечения и изъятия судна и груза поданы правовые жалобы в порядке временной правовой защиты в компетентный суд", — сообщил представитель министерства финансов ФРГ.

До вынесения решения дальнейшие меры принудительного исполнения приостановлены.

Юридических оснований для задержания Eventim нет

Дело может быть решено и в ту, и в другую сторону, сказал Pravdа. Ru юрист-международник, член коллегии адвокатов штата Нью-Йорк в Адвокатской палате Валерий Ванин. С одной стороны, пояснил эксперт, ни судно, ни продавец, ни покупатели этой нефти не предъявляли груз, содержащийся на судне, германской таможне. Поэтому у неё нет "никаких полномочий совершать действия, связанные с таможенным оформлением, конфискацией и так далее".

Кроме того, продолжил адвокат, после преодоления проблем, связанных с погодными условиями и неисправностью судна, оно должно было проследовать дальше. Не имеет значение и то, что РФ не является собственником судна, подчеркнул Валерий Ванин.

"Это всё некоторые необязательные моменты, потому что, если у российского государства есть интерес в этом судне, то российский суверенитет немецкое государство обязано уважать".

Немецкий суд вынесет политическое решение

Но возможно и другое решение, которое будет вынесено по политическим причинам, подчеркнул юрист. По его словам, когда судятся коммерческие структуры, тогда есть принцип состязательности сторон. А когда с одной стороны выступает государство, а с другой стороны — частная фирма или другая страна, то," в общем, суды принимают сторону своего государства".

Поэтому справедливого суда эксперт не ждёт — "в какую сторону мигнут немецкие власти, какие указания дадут, такие решения суды и примут".

По мнению Валерия Ванина, немецкие власти исповедуя всё более агрессивную политику и используя удары "ниже пояса", "просто нарываются на кулачный бой" с российскими властями. Эксперт считает, что руководству России, "вероятно, надо рассмотреть возможности каким-то образом утихомирить немцев", или они начнут задерживать суда "для проверки" в нейтральных водах:

"Важно найти способы влияния на немецкие власти, которые совершают, по сути, пиратские действия".

Юрист считает, что это будут меры сначала закрытого дипломатического характера с предупреждением о негативных для Германии последствиях.

"Если смотреть по интервью немецких властей, такое впечатление, что они уже под Москвой находятся и диктуют нам условия капитуляции, забывая, что это они из-под Москвы в Берлин в своё время откатились", — заключил Валерий Ванин.

Практика пиратства ширится. Эстония сообщила, что задержала танкер, шедший в российский порт Усть-Луга. Якобы обнаружено около 40 нарушений, 29 из них стали основанием для задержания судна. Эстония также приняла закон о праве ВМС страны топить гражданские суда. Конгресс США готовит законопроект о задержании танкеров с российской нефтью если эти танкеры находятся под санкциями.