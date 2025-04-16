США хотят организовать экономическую изоляцию Китая

Администрация США разрабатывает стратегию, направленную на усиление экономической изоляции Китая с помощью привлечения других стран к ограничительным мерам. Взамен предлагается снижение пошлин.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Планируется, что в рамках новых переговоров с более чем 70 государствами Белый дом будет добиваться от них конкретных обязательств, предполагающих отказ от использования их территорий Китаем для транзита товаров, говорится в материале The Wall Street Journal.

Также США хотят исключить возможность размещения компаний из КНР в этих странах, чтобы предотвратить обход американских тарифов и ограничить доступ дешёвой китайской продукции на иностранные рынки.

Одним из главных разработчиков этой инициативы стал министр финансов США Скотт Бессент. По мнению чиновника, в краткосрочной перспективе достижение подобных соглашений возможно с ключевыми союзниками Вашингтона — Японией, Великобританией, Австралией, Южной Кореей и Индией. Эти государства, как ожидается, наиболее склонны к сотрудничеству в условиях усиления экономического давления на Пекин.

Данная стратегия является частью более широкой торговой политики, реализуемой администрацией президента Дональда Трампа. 2 апреля 2025 года он подписал указ о введении так называемых "взаимных" пошлин на импорт из зарубежных стран. Базовая ставка пошлины составила 10 процентов.

Начиная с 9 апреля, для 57 государств начали действовать повышенные тарифы, рассчитанные в зависимости от торгового дефицита США с каждой из стран. Целью данной меры является достижение торгового баланса, путем стимулирования сокращения разрыва в торговле.

Однако уже 9 апреля стало известно, что более 75 стран выразили готовность к переговорам и не ввели ответные ограничения. В связи с этим США согласились временно установить базовую пошлину в десять процентов для всех государств, за исключением Китая, на срок 90 дней.

В результате эскалации торговой войны между США и Китаем, ставки взаимных пошлин между двумя крупнейшими экономиками мира достигли уровня 125 процентов. Кроме того, Вашингтон ввел дополнительную пошлину в размере 20 процентов на китайские товары, аргументируя это недостаточной борьбой Пекина с распространением синтетических наркотиков на международном уровне.

На фоне ужесточения тарифной политики, США стремятся укрепить экономические альянсы и ограничить глобальное влияние Китая в промышленной сфере. Параллельно с тарифами также обсуждаются дополнительные меры по контролю за цепочками поставок, включая технологии и критически важные сырьевые материалы, такие как редкоземельные металлы, в которых Китай занимает доминирующее положение на мировом рынке.