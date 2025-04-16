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Любовь Степушова

Эксперты обрисовали условия, при которых российский газ вернётся в Европу

4:39
Экономика » Сырье » Газ

Эксперты прокомментировали Pravda.Ru желание европейских бизнес-кругов вернуться на газовый рынок РФ, а также желание РФ этому способствовать.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

Европейский бизнес хочет реанимировать "Северный поток"

"Европа никогда не вернется к импорту 150 млрд кубометров газа из России… но я бы поставил, наверное, на 70 млрд кубометров", — сказал Reuters глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

По его мнению, Евросоюзу нужно диверсифицировать маршруты, а не полагаться только на один или два.

Поставки российского газа в Европу вовсе не прекращались, отметил в комментарии Pravda. Ru заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, в прошлом году они составили 54-55 млрд куб. метров, что сделало Россию вторым по величине зарубежным поставщиком на европейском рынке после Норвегии. В текущем году они составят порядка 40 млрд куб. метров по газопроводам и в виде СПГ. Эксперт предположил, что когда европейские менеджеры называют цифру в 60 -70 млрд куб. метров желаемых поставок из РФ, то они уже учитывают этот объём, а также мощности уцелевшей нитки "Северного потока-2", которая способна перекачать за год 27,5 млрд куб. метров газа.

"Наверное, просто совпадение. Вот просто совпадение, что если к 40 прибавить 27,5, мы получим примерно 70, если начать поставки газа в мае", — отметил Александр Фролов.

Увеличение поставок газа в ЕС возможно только при политической разрядке

Эксперт разделяет опасения по поводу воинственной риторики Евросоюза, который "ради собственной политической выгоды может довести дело до непоправимых последствий". Поэтому  "нам было бы спокойнее, если бы хотя бы какие-нибудь экономические связи с ЕС остались".

"Продолжение поставок газа в страны Евросоюза, особенно в такие, как Венгрия, Словакия, служит мостиком между Россией и Европой. А прекращение этих поставок не приведёт к краху западного глобализма", — сказал Александр Фролов.

По его словам, значительное увеличение поставок газа может произойти только при потеплении отношений.

"Восстановление поставок газа в больших объёмах, запуск "Северного потока-2", расшивание политических дрязг вокруг польского участка газопровода "Ямал-Европа" — это стало бы итогом больших политических изменений в Евросоюзе, которые служили бы если не гарантией, то, по крайней мере, поводом надеяться на то, что нечто непоправимое не произойдёт", — сказал эксперт.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Гривач Алексей поддержал мнение коллеги. По словам эксперта, развитие энергетического сотрудничества с ЕС для РФ возможно "только в рамках политической разрядки, урегулирования кризиса и взаимных гарантий безопасности".

Экспорт газа обеспечивает газификацию России

Отвечая на вопрос, не стоит ли "Газпрому" заняться газификацией страны, а не усердно искать выход на внешние рынки, Алексей Гривач сказал, что поставки на экспорт помогают газификации поступлением средств с премиальных рынков, тогда как цены на газ на внутреннем рынке устанавливаются правительством и отчасти являются убыточными для "Газпрома".

Александр Фролов подтвердил, что внешние поставки позволяют обеспечивать регулируемые цены на газ внутри страны, при этом не подвергая риску экономику "Газпрома". По его словам, дальнее зарубежье обеспечивало компании 2/3 выручки, и часть она инвестировала в газификацию. На данный момент её уровень составляет порядка 74,5%, а в 90-е годы он был 40%. Газификация расширяется со скоростью 1 процент в год, но имеет, по словам эксперта, технические приделы порядка 83%, и их планируют достичь в 2030 году.

Александр Фролов добавил, что тезис про "дешёвый российский газ" несостоятелен, потому что он продаётся на рынке по формулам цены, которые привязаны в первую очередь к биржевым газовым котировкам на территории Европейского союза.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы газ газпром евросоюз северный поток александр фролов
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