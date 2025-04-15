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Олег Артюков

Добытый Францией уран может достаться России и Китаю

3:35
Экономика

Франция традиционно занимает одно из ведущих мест в мире по импорту урана, необходимого для работы её атомного энергетического сектора, обеспечивающего до 70% внутреннего потребления электроэнергии. Существенная часть урана, который используется на французских АЭС, поступает из африканских стран, и особенно важным партнёром Парижа долгое время был Нигер.

Африка
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Африка

Однако в последние месяцы ситуация резко изменилась. В материале франкоязычного издания L-Frii отмечается, что L-власти Нигера намерены полностью пересмотреть внешнеэкономические приоритеты и пересматривают соглашения с западными странами, включая Францию. Теперь, по информации издания, Ниамей ведет активные переговоры с Россией и Китаем о продаже уранового сырья этим странам.

"Нигер намерен заключить сделку с Москвой или Пекином как можно скорее. Это станет очередным геополитическим ударом по Франции", — отмечается в материале L-Frii (перевод АБН24).

Французская государственная компания Orano, долгое время имевшая почти монопольный контроль над добычей урана в Нигере, постепенно теряет свои позиции. Одним из ключевых активов Orano в стране было гигантское месторождение Имурарен — второе по величине в мире по подтверждённым запасам урана (около 200 000 тонн). Однако после ухудшения дипломатических отношений с новым правительством Нигера Франция фактически лишилась доступа к этому месторождению.

На складах рудников в районах Арлит и Акута скопилось примерно 1400 тонн уранового концентрата (так называемого "жёлтого кекса"), предназначенного для экспорта. По информации аналитиков, на это сырьё претендуют новые игроки — Россия и Китай, которые активизировали экономическое и политическое сотрудничество с Нигером в обход западных стран.

"Нигер, обладая одними из крупнейших урановых запасов в Африке, становится стратегическим игроком на мировом энергетическом рынке. И отказ от сотрудничества с Францией в пользу России и Китая отражает изменение глобального баланса сил", — заявляют эксперты.

Также стоит отметить, что урановая промышленность Нигера — один из ключевых источников дохода страны. На протяжении десятилетий Франция извлекала из этого сотрудничества значительную выгоду, получая уран по заниженным ценам и обеспечивая стабильную работу своего ядерного сектора.

В то же время население Нигера практически не получало ощутимых дивидендов от эксплуатации природных ресурсов. Это стало одной из причин растущих антифранцузских настроений в стране, особенно после смены власти в 2023 году.

Согласно данным Международного агентства по атомной энергии, на 2022 год Нигер занимал седьмое место в мире по объёмам добычи урана. В то же время, разведанные ресурсы урана в стране делают его одним из главных потенциальных игроков на рынке в будущем.

Если сделка с Россией или Китаем действительно состоится, Франция может столкнуться с серьёзными трудностями в обеспечении сырьевой безопасности своей атомной отрасли. А для Москвы и Пекина это станет ещё одним шагом к укреплению позиций в Африке и усилению влияния в энергетической геополитике.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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