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Любовь Степушова

Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России

4:46
Экономика » Сырье » Газ

В ЕС выступают за возвращение к закупкам трубопроводного российского газа. Есть ли понимание в Кремле, что на этом газе глобалисты будут перевооружаться для войны с Россией?

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

В Евросоюзе хотят вернуть российский газ

Агентство Reuters опубликовало опрос крупных промышленников Европы, где они выступают за поставки газа из РФ в районе 60-70 млрд кубических метров в год (в самый лучший год было 220 млрд кубометров), включая СПГ. Об этом заявил исполнительный вице-президент французской компании Engie Дидье Олло. Некоторые представители химических кластеров Германии, где расположены предприятия Dow Chemical, Shell считают, что российский газ должен вернуться "как можно скорее", так как из-за роста издержек производства предприятия закрываются, а рабочие увольняются.

Всё чаще в европейских СМИ звучат опасения, что ЕС попал в зависимость от США по СПГ, и в условиях отказа Вашингтона от трансатлантического партнёрства эта проблема становится не менее опасной, чем зависимость от российского газа. В этой связи Евросоюз отложил публикацию плана по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году. Якобы из-за позиции Венгрии и Словакии, но также из-за переговоров о будущем "Северных потоков". Этот газопровод, в результате теракта находящийся в нерабочем состоянии, является предметом переговоров между США и Россией о мире на Украине, пишет немецкое издание Focus. По его мнению, газ мог бы снова поступать из России в Германию по трубопроводам, что "стало бы экономическим преимуществом для россиян, американцев и немцев".

Москва готова восстановить энергообеспеченность ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил в интервью "Первому каналу", что будущее "Северного потока" будет обсуждаться в контексте переговоров по Украине между спецпредставителями президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идёт разговор про "Северные потоки", — сказал министр.

Как явствует из открытых источников, обсуждается также вариант передачи ГТС Украины в руки частной американской компании или даже под управление Корпорации по финансированию международного развития Соединённых Штатов (DFC), которая подконтрольна напрямую правительству США. По плану, американские инвесторы смогут покупать газ в России. Затем они могли бы перекачивать его в Европу как американский.

США могут в любой момент перекрыть вентиль

Налицо стремление всех сторон на скорый перезапуск транзита российского газа в Европу по любому из упомянутых трубопроводов. Но надо иметь в виду, что США будут регулировать часть экспорта российского газа с конфликтом интересов — им можно потерять европейский газовый импорт в интересах своего экспорта СПГ. И нет гарантий для России, что через четыре года власть в Вашингтоне не поменяется и партнёры опять не закроют вентиль.

Урок энергетического взаимодействия с ЕС должен быть выучен: нельзя рассчитывать, что покупатели не будут подводить, даже если это будет им в ущерб и даже если это будут дружественные страны. Неприятный сюрприз может подбросить потенциально абсолютно любой торговый партнёр.

Европейские глобалисты будут перевооружаться на дешёвом российском газе

Есть ещё одно сомнение. Как бы ни закончился конфликт на Украине, в столицах Евросоюза не забудут его урок и начнут перевооружаться, восстанавливая свои экономики на российском дешёвом газе. Это угроза, от которой нельзя отмахнуться, и как бы потом в случае войны с глобалистами не пожалеть о восстановлении их конкурентоспособности. Поэтому если и возобновлять поставки, то за отмену санкций и признание территориальных приобретений.

В целом представляется, что ставить надо на развитие внутреннего потребления газа. Газификация (сейчас 73%) вернёт в села население и наладит рождаемость. Пока же европейцы говорят, что пойдут на переговоры с "Газпромом", только если "будет найден справедливый и надёжный мир на Украине". Понятно, что справедливость в их представлении не совпадает с российской точкой зрения. И это обнадёживает, что по газу РФ и Евросоюз не договорятся в обозримом будущем.

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток». 26 сентября 2022 года одна из ниток газопровода была взорвана.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших ГТС в мире. ГТС состоит из магистральных газопроводов (протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении), распределительных сетей, газохранилищ, компрессорных и газоизмерительных станций (71 компрессорная станция общей мощностью 5405 МВт).
 

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы газ евросоюз сергей лавров северный поток соединённые штаты америки
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