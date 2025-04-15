Китай считает слишком дорогим маршрут поставки российского газа через Казахстан

Маршрут поставок природного газа из России в Китай через территорию Казахстана может оказаться экономически нецелесообразным, считает посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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По его словам, существующий газопровод, проходящий через Казахстан, уже работает на пределе своей пропускной способности.

Для организации дополнительных поставок потребуется строительство нового газопровода, что предполагает значительные капитальные затраты и делает проект малореалистичным с точки зрения экономической эффективности.

Дипломат отметил, что на данный момент более перспективными и практичными выглядят альтернативные варианты поставок — либо через территорию Монголии по проекту "Сила Сибири 2", либо в форме сжиженного природного газа, сообщает "Интерфакс".

Последний вариант позволяет доставлять газ морским транспортом, что открывает гибкие логистические возможности и снижает зависимость от сухопутных маршрутов, требующих масштабной инфраструктуры.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал о том, что Россия рассматривает возможность строительства газопровода в Китай через Казахстан с предполагаемым объёмом поставок до 35 миллиардов кубометров газа в год.

Однако он подчеркнул, что обсуждение находится на ранней стадии, и пока проект существует лишь как концепция. Предварительно предполагается, что трасса газопровода будет проложена через восточную часть Казахстана.

Проект "Сила Сибири 2", рассматриваемый в качестве приоритетного маршрута, представляет собой продолжение энергетического сотрудничества между Россией и Китаем. Предполагается, что по этой магистрали российский газ будет поставляться в северные и западные регионы Китая.

В отличие от маршрута через Казахстан, "Сила Сибири 2" проходит через территорию Монголии и потенциально может обеспечить более устойчивую и рентабельную логистику.

Также активно развивается направление поставок СПГ, что позволяет России диверсифицировать экспорт газа и предлагать более гибкие условия партнёрам.

По данным Международного энергетического агентства, спрос на СПГ в Китае устойчиво растёт, и страна нацелена на наращивание доли СПГ в своем энергетическом балансе для повышения энергоэффективности и экологической устойчивости.