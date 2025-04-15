Еврокомиссия ищет способы разорвать газовые контракты с Россией

Еврокомиссия ищет способы, которые позволят европейским государствам выйти из действующих долгосрочных контрактов на поставку российского газа без необходимости выплаты крупных штрафов, сообщает Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

В центре внимания находятся положения контрактов, которые могут быть использованы для объявления форс-мажора — юридической категории, позволяющей в исключительных обстоятельствах прекратить выполнение обязательств без финансовых санкций.

Этот шаг является частью более широкой стратегии Евросоюза по отказу от российского ископаемого топлива к 2027 году. Изначально планировалось опубликовать соответствующую "дорожную карту" еще в марте, однако публикация была отложена.

Причиной стали опасения, что документ может быть заблокирован рядом стран — в частности, Венгрией и Словакией, которые по-прежнему зависят от поставок российского трубопроводного газа. Также затягивание было связано с продолжающимися спорами вокруг будущего газопроводов системы "Северный поток", поврежденных в результате взрывов в 2022 году.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что публикация стратегии ожидается в течение нескольких недель, вероятно, к началу мая. Агентство Bloomberg, в свою очередь, указывает дату 6 мая как ориентировочный день публикации документа.

Ожидается, что в плане будут предложены альтернативные меры сокращения импорта российских энергоресурсов. В частности, речь идет о таких торговых инструментах, как квоты или тарифы. Эти меры отличаются от санкций тем, что могут быть приняты решением квалифицированного большинства стран-членов ЕС, а не единогласно всеми 27 государствами, как того требует процедура введения санкций.

По информации Центра исследований энергетики и чистого воздуха, с февраля 2024 года по февраль 2025-го страны ЕС приобрели нефть и газ из России на сумму около 21,9 млрд евро. Это на один процент меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

При этом поставки российского трубопроводного газа в настоящее время составляют менее пяти процентов от общего потребления газа в ЕС. Тем не менее, Россия остается вторым по объёму поставщиком сжиженного природного газа в Европу после США, что подчеркивает сохраняющееся энергетическое влияние страны на европейский рынок.

В последние годы Европа уже предприняла ряд шагов по разрыву связей с российскими энергетическими компаниями. Так, немецкая компания Uniper SE и австрийская OMV AG прекратили долгосрочные контракты с "Газпромом". В то же время итальянская Eni SpA и французская Engie SA подали судебные иски с требованием компенсаций за прекращенные в 2022 году поставки газа.