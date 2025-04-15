Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Наследник Ан-26 споткнулся на взлёте: туманные перспективы лёгкого транспортника Ил-112В

4:08
Экономика » Производство » Авиация

Весной 2023 года пришла информация, что работы по самолёту Ил-112В остановлены.

ил-112в
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ил-112в

Воронежский завод оказался не у дел. Многие специалисты оттуда поехали на авиазавод в Казани…

О чём речь

Ил-112В — это российский лёгкий транспортный самолёт, разрабатываемый ОКБ Ильюшина (часть Объединённой авиастроительной корпорации). Этот самолёт предназначен для перевозки различных грузов, а также для выполнения медицинских и гуманитарных миссий. Ил-112В должен был заменить устаревшие модели, такие как Ан-26 и другие аналогичные самолёты в российской авиации, которые давно морально устарели и требуют замены.

Предназначение

Ил-112В предназначен для выполнения транспортных операций на малые и средние расстояния. Он используется как для гражданских, так и для военных нужд. Кроме того, самолёт может быть использован для медицинской эвакуации и перевозки оборудования, что делает его многофункциональным.

Грузоподъёмность

Способен перевозить до 5 тонн груза в салоне, что подходит для множества задач, включая транспортировку техники, оборудования и других грузов.

Конструкция

Оснащён турбовинтовыми двигателями ТВ7-117С, которые являются более экономичными и эффективными для этого класса самолётов. Двигатели устанавливаются на крыльях самолёта, что помогает оптимизировать аэродинамику и снизить шум.

Фюзеляж Ил-112В выполнен из композитных материалов и современных сплавов, что снижает вес и увеличивает прочность конструкции.

Дальность полёта

Самолёт способен выполнять полёты на дальность до 2,400 км, что позволяет использовать его для выполнения не только внутри- и межрегиональных перевозок, но и для дальних рейсов.

Экономичность

Самолёт разрабатывается с учётом низких эксплуатационных затрат. Это важный аспект, поскольку Ил-112В должен быть экономически выгодным как для гражданских, так и для военных авиаперевозок.

История и разработка

Работы над Ил-112В начали в 2000-х годах, и проект стал частью российской программы по обновлению транспортной авиации. Изначально проект разрабатывался как замена Ан-26, который в своё время был массово использован в Советском Союзе и странах СНГ, но уже давно устарел.

В 2014 году начались первые испытания прототипа Ил-112В, и с тех пор проект активно развивался. Однако процесс был замедлен из-за разных технических трудностей и некоторых изменений в финансовой ситуации.

Былые перспективы

Ил-112В должен был занять важную нишу в российской авиационной отрасли. В частности, самолёт предназначался бы для замены устаревших транспортных самолётов, таких как Ан-26 и ЯК-40, которые устарели и требуют обновления. Также Ил-112В мог использоваться для выполнения задач в районах с плохими условиями для крупных самолётов.

Возможно, в будущем стартует расширение функционала самолёта с учётом потребностей новых технологий и экстренных ситуаций, таких как медицинская эвакуация и транспортировка для специальных операций.

Вывод

Ил-112В — это многоцелевой лёгкий транспортный самолёт, который мог стать важной частью флота России, обеспечивая универсальные возможности для транспортировки грузов в различных условиях. Этот проект важен не только для гражданской авиации, но и для оборонной сферы, так как самолёт способен решать широкий спектр задач, связанных с логистикой и эвакуацией. Теперь дело за малым. Начать начатое…

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Многострадальный Ил-112В вернется реактивным
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы самолет
Новости Все >
Добавка в масло, которая может сократить расход и вернуть тягу
4 растения, которые борются с токсинами в квартире
Рецепт куриного рагу, которое хочется есть и на ужин, и на обед
Жизнь за кулисами разума: как выйти за пределы обыденного "я"
Старые-добрые... некрасивые? Эти кроссовки внезапно стали символом моды
Миллиарды евро повисли в воздухе: Евросоюз приостановил тарифы против США
Старые цеха — новая жизнь: АвтоВАЗ запускает малосерийное производство
7 фруктов, которые насыщают железом лучше, чем стейк
Стюардесса принесла это блюдо пассажиру: мужчина сравнил еду на борту с кошачьей и не смог его съесть
Заглядываюсь на этого человека: Чумаков оправдал мужской свой интерес к красавицам, ответ жены сразил наповал
Сейчас читают
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Садоводство, цветоводство
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Российский шоу-бизнес
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Наследник Ан-26 споткнулся на взлёте: туманные перспективы лёгкого транспортника Ил-112В Дмитрий Плотников Попытка путча в Венгрии 1956 года по сути стала первой фашистской пробой пера после краха Гитлера Сергей Лебедев Roewe D6: почему этот электромобиль стал революцией в мире авто Игорь Буккер
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Последние материалы
7 фруктов, которые насыщают железом лучше, чем стейк
Еврокомиссия ищет способы разорвать газовые контракты с Россией
Стюардесса принесла это блюдо пассажиру: мужчина сравнил еду на борту с кошачьей и не смог его съесть
Заглядываюсь на этого человека: Чумаков оправдал мужской свой интерес к красавицам, ответ жены сразил наповал
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Не так все просто: почему милые таксы и чихуахуа могут угрожать безопасности ребенка
Автомобили, которые доставят меньше всего хлопот: названы самые надёжные машины в России
Гирлянды, вазы и постеры: как впустить весну в интерьер за один вечер
Не звезда, а пожиратель галактик — что скрывал ярчайший объект в космосе
Цены на авиабилеты Аэрофлота: сколько стоило улететь в Сочи в 1980 году  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.