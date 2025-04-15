Наследник Ан-26 споткнулся на взлёте: туманные перспективы лёгкого транспортника Ил-112В

4:08 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Весной 2023 года пришла информация, что работы по самолёту Ил-112В остановлены.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ил-112в

Воронежский завод оказался не у дел. Многие специалисты оттуда поехали на авиазавод в Казани…

О чём речь

Ил-112В — это российский лёгкий транспортный самолёт, разрабатываемый ОКБ Ильюшина (часть Объединённой авиастроительной корпорации). Этот самолёт предназначен для перевозки различных грузов, а также для выполнения медицинских и гуманитарных миссий. Ил-112В должен был заменить устаревшие модели, такие как Ан-26 и другие аналогичные самолёты в российской авиации, которые давно морально устарели и требуют замены.

Предназначение

Ил-112В предназначен для выполнения транспортных операций на малые и средние расстояния. Он используется как для гражданских, так и для военных нужд. Кроме того, самолёт может быть использован для медицинской эвакуации и перевозки оборудования, что делает его многофункциональным.

Грузоподъёмность

Способен перевозить до 5 тонн груза в салоне, что подходит для множества задач, включая транспортировку техники, оборудования и других грузов.

Конструкция

Оснащён турбовинтовыми двигателями ТВ7-117С, которые являются более экономичными и эффективными для этого класса самолётов. Двигатели устанавливаются на крыльях самолёта, что помогает оптимизировать аэродинамику и снизить шум.

Фюзеляж Ил-112В выполнен из композитных материалов и современных сплавов, что снижает вес и увеличивает прочность конструкции.

Дальность полёта

Самолёт способен выполнять полёты на дальность до 2,400 км, что позволяет использовать его для выполнения не только внутри- и межрегиональных перевозок, но и для дальних рейсов.

Экономичность

Самолёт разрабатывается с учётом низких эксплуатационных затрат. Это важный аспект, поскольку Ил-112В должен быть экономически выгодным как для гражданских, так и для военных авиаперевозок.

История и разработка

Работы над Ил-112В начали в 2000-х годах, и проект стал частью российской программы по обновлению транспортной авиации. Изначально проект разрабатывался как замена Ан-26, который в своё время был массово использован в Советском Союзе и странах СНГ, но уже давно устарел.

В 2014 году начались первые испытания прототипа Ил-112В, и с тех пор проект активно развивался. Однако процесс был замедлен из-за разных технических трудностей и некоторых изменений в финансовой ситуации.

Былые перспективы

Ил-112В должен был занять важную нишу в российской авиационной отрасли. В частности, самолёт предназначался бы для замены устаревших транспортных самолётов, таких как Ан-26 и ЯК-40, которые устарели и требуют обновления. Также Ил-112В мог использоваться для выполнения задач в районах с плохими условиями для крупных самолётов.

Возможно, в будущем стартует расширение функционала самолёта с учётом потребностей новых технологий и экстренных ситуаций, таких как медицинская эвакуация и транспортировка для специальных операций.

Вывод

Ил-112В — это многоцелевой лёгкий транспортный самолёт, который мог стать важной частью флота России, обеспечивая универсальные возможности для транспортировки грузов в различных условиях. Этот проект важен не только для гражданской авиации, но и для оборонной сферы, так как самолёт способен решать широкий спектр задач, связанных с логистикой и эвакуацией. Теперь дело за малым. Начать начатое…

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Многострадальный Ил-112В вернется реактивным