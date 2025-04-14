Ограничения Китая по экспорту могут парализовать высокотехнологичные производства

2:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Китая приняли решение временно прекратить экспортную поставку некоторых видов редкоземельных металлов и магнитов. Это решение принято в условиях усиливающегося торгового противостояния с США.

Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Никель

Как сообщает The New York Times, подобный шаг может серьёзно нарушить стабильность глобальных производственных цепочек, особенно в таких стратегически важных секторах, как автомобилестроение, полупроводниковая промышленность и аэрокосмическая отрасль.

По информации издания, китайское руководство разрабатывает обновлённую систему контроля над экспортом редкоземельных материалов. До момента её официального внедрения поставки РЗМ через крупнейшие морские порты страны были приостановлены. Эти материалы играют критическую роль в производстве современных транспортных средств, беспилотных летательных аппаратов, а также в ракетной технике и оборонных технологиях.

Наибольший ущерб от введённых ограничений может быть нанесён оборонной промышленности США. Кроме того, значительные последствия ощутят высокотехнологичные предприятия в Японии и Германии. Несмотря на то что доля магнитов и РЗМ в общем объёме китайского экспорта сравнительно невелика, их ограниченность на рынке способна серьёзно затормозить функционирование целых отраслей высоких технологий в других странах.

Ранее заместитель руководителя Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь заявлял о том, что китайские пограничные службы готовы строго соблюдать решения, касающиеся усиления тарифных барьеров в отношении американской продукции. Это заявление стало реакцией на действия администрации президента США Дональда Трампа, которая 2 апреля ввела пошлины в размере 125 процентов на широкий перечень китайских товаров, фактически начав полномасштабную торговую кампанию.

В ответ на эти действия 12 апреля китайские власти объявили о введении зеркальных мер. Были расширены списки американских товаров, облагаемых пошлинами при ввозе на территорию КНР. Экономические эксперты отмечают, что текущая стадия конфликта характеризуется резким переходом от дипломатических переговоров к практическим мерам взаимного давления.

Китай уже вводил усиленный контроль над экспортом семи типов редкоземельных элементов. Однако тогда речь шла не о полном запрете экспорта, а лишь об ужесточении правил. Сейчас же Китай прибегает к более жёстким мерам, фактически приостановив внешние поставки. Учитывая, что КНР является крупнейшим производителем редкоземельных металлов в мире и обеспечивает до 70 процентов глобальной добычи этих ресурсов, последствия подобных ограничений могут оказаться весьма значительными.