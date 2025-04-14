Danone не сможет вернуться на российский рынок

3:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французская компания Danone окончательно утратила контроль над своим бизнесом в России и не сможет вернуться на российский рынок.

Фото: Wikipedia by Mj-bird, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фургон компании Danone

Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров компании Health & Nutrition (H&N) — правопреемника "Данон Россия" — Руслан Алисултанов.

По его словам, Danone больше не обладает никакими юридическими механизмами для восстановления контроля над своими бывшими активами в России.

Напомним, в июле 2023 года российские власти ввели временное управление над активами Danone, а уже в октябре того же года они были переданы в собственность российского бизнеса. Это произошло в рамках политики, направленной на обеспечение продовольственной безопасности и снижение зависимости от иностранных поставщиков.

Алисултанов подчеркнул, что Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к новой реальности и демонстрирует устойчивые темпы роста.

В 2024 году выручка компании выросла на 21,6 процента по сравнению с предыдущим годом, а объёмы производства увеличились на 20,6 процентов. При этом рост H&N значительно опередил среднерыночные показатели в секторе молочных продуктов, что позволило компании занять 13,2 процента доли на российском рынке в стоимостном выражении.

Также Алисултанов отметил, что объём инвестиций компании по итогам 2024 года превысил семь миллиардов рублей. Средства направлены на модернизацию производственных мощностей, расширение ассортимента продукции и развитие логистической инфраструктуры.

Как ранее заявил президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью журналу "Эксперт", примерно треть американских компаний, покинувших российский рынок, утратили право на обратный выкуп своих активов.

По словам экспертов, аналогичная статистика характерна и для других зарубежных компаний. Это стало следствием введённых ограничений, а также решений российских властей по передаче активов под внешнее управление в ряде ключевых отраслей экономики.

Ранее Danone была одним из крупнейших игроков на российском рынке молочной продукции, владея такими популярными брендами, как "Активиа", "Простоквашино", "Растишка" и "Актуаль". После ухода компании из России права на эти бренды в пределах страны были сохранены за новым владельцем Health & Nutrition, что позволило сохранить узнаваемость продукции на полках магазинов.

Таким образом, ситуация с Danone является частью более широкой тенденции, в которой иностранные компании, покинувшие Россию, фактически теряют возможность вернуться и восстановить бизнес в прежнем виде.

Российские структуры, в свою очередь, активно интегрируют переданные активы в национальную экономику, обеспечивая продолжение производственных процессов и сохранение рабочих мест.