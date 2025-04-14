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Олег Артюков

В компаниях Европы считают хорошей идеей возврат к поставкам газа из России

3:25
Экономика

Торговая политика США американской администрации обострила напряжённость в экономических отношениях с Европейским союзом. В европейском бизнес-сообществе обсуждают возвращение к закупкам энергоресурсов в России.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Руководители ряда крупных европейских компаний, особенно в энергетическом и промышленном секторах, стали высказывать мнение, что восстановление газовых поставок из России может быть оправданным шагом с экономической точки зрения, сообщает агентство Reuters.

Исполнительный вице-президент французской энергетической компании Engie Дидье Олло допустил возможность поставок российского газа в объеме до 60-70 млрд кубометров в год, включая сжиженный природный газ, при условии достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Его позицию разделяют и другие представители энергетического сектора, обеспокоенные высокой стоимостью энергоресурсов и зависимостью от ограниченного числа поставщиков.

Глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне, подчеркнул необходимость диверсификации энергетических поставок и заявил, что Европе не следует полагаться только на США и Катар, как на основные источники газа. По его мнению, чрезмерная зависимость от американского СПГ — неустойчивая стратегия, особенно на фоне роста цен и ограниченности инфраструктуры.

Скепсис по поводу отказа от российского газа выразил и Кристоф Гюнтер, управляющий директор InfraLeuna, оператора одного из крупнейших химических промышленных парков Германии. Он отметил, что вопрос о возвращении к поставкам из России в деловой среде хоть и считается табуированным, но на практике активно обсуждается. Многие представители отрасли, по его словам, не исключают такой сценарий в будущем.

Дополнительные аргументы в пользу возвращения к российскому газу привёл управляющий директор нефтехимической компании Leuna-Harze Клаус Паур. Он заявил, что европейская промышленность нуждается в дешёвой энергии, вне зависимости от её происхождения, и подчеркнул важность проекта "Северный поток-2" как инструмента контроля над затратами на энергоносители.

С аналогичной позицией выступил министр экономики федеральной земли Бранденбург Даниэль Келлер. Он допустил возможность восстановления газовых поставок после достижения политической стабильности и мира в Украине, указав на потребность в устойчивом и доступном энергоснабжении для поддержки промышленности региона.

После 2022 года Европа переориентировалась на СПГ из США и Катара, но логистические и инфраструктурные ограничения, а также волатильность цен, делают эти поставки ненадёжными и дорогими.

А недавно США ввели экспортные пошлины и ограничения, затруднившие торговлю рядом товаров, включая продукцию европейского машиностроения и металлургии.

Это усилило недовольство внутри ЕС и дало повод ряду экономистов и представителей промышленности вновь поднять вопрос о рациональности полного отказа от российских энергоносителей, особенно в условиях давления на конкурентоспособность европейского производства.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы импорт европа энергетика
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