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Олег Артюков

США не хотят, чтобы Китай начал распродажу американских гособлигаций

Экономика

Американские власти, реализуя политику экономического "отделения" от Китая, не стремятся к тому, чтобы Пекин начал массовую распродажу принадлежащих ему гособлигаций США. Об этом заявил торговый представитель Соединённых Штатов Джеймисон Грир в интервью телеканалу CBS News.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

"Это не является частью нашего плана. Китай уже давно начал постепенно сокращать свои вложения в казначейские бумаги США. Это не какое-то новое явление", — пояснил он, комментируя обсуждение возможности масштабной продажи Китаем американских долговых обязательств.

По мнению Грира, США оказались в зависимом положении по отношению к Китаю, не получив при этом эквивалентного доступа на китайский рынок. В этом контексте он отметил, что Пекин предпринимает ответные шаги в ответ на жёсткие тарифные меры Вашингтона, направленные на ослабление взаимозависимости между двумя крупнейшими экономиками мира.

По словам представителя администрации, основная задача США — обеспечить устойчивость собственной экономики и снизить критические зависимости от иностранных партнёров, включая Китай.

Грир сообщил, что на текущий момент у президента Дональда Трампа не запланировано личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Тем не менее, он не исключил возможности общения между лидерами "в будущем, в подходящий момент".

Параллельно с этим директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил в интервью CNN, что между Вашингтоном и Пекином уже начался ранний этап консультаций по вопросам торговли, несмотря на напряжённость в рамках затяжной торговой войны.

На фоне этой конфронтации США ввели ряд пошлин на китайскую продукцию, включая "зеркальные" тарифы в размере 125 процентов и дополнительную пошлину в 20 процентов на ряд товаров.

Китай, хотя и остаётся одним из крупнейших держателей американских казначейских обязательств, постепенно сокращает свои инвестиции. В феврале этого года были сообщения, вложения Китая долговые бумаги США оцениваются в 759 миллиардов долларов, что делает его вторым по величине иностранным держателем.

Япония занимает первое место среди зарубежных инвесторов в американский госдолг, у неё более одного триллиона долларов в казначейских бумагах. Это отражает тесные экономические и финансовые связи между Токио и Вашингтоном, несмотря на историческую осторожность Японии в вопросах валютной стабильности.

Среди других крупных держателей американского долга: Великобритания — более 700 млрд долларов; Люксембург — свыше 300 млрд долларов (в основном через финансовые институты); Швейцария, Ирландия и Бразилия также входят в десятку крупнейших инвесторов.

Суммарно, иностранные государства держат более семи триллионов долларов долговых обязательств США, что составляет примерно одну треть общего объёма американского государственного долга.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай госдолг инвестиции
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