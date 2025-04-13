Суперджет SJ-100 поднялся ближе к звёздам, на максимальную высоту — 12200 метров

4:04 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Накануне, во Всемирный день авиации и космонавтики, 12 апреля, российский самолёт Суперджет SJ-100 преодолел силу земного тяготения, поднявшись на максимальную для него высоту — 12200 метров.

Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Самолёт Sukhoi Superjet 100

Это так называемый практический потолок для этого типа лайнера.

О чём речь

Суперджет Сухого (SSJ-100) — это российский региональный самолёт, разработанный компанией "Сухой" в рамках программы по созданию отечественного авиасудна для региональных перевозок. Он является одним из первых российских пассажирских самолётов, произведённых в постсоветский период, и нацелен на конкуренцию с иностранными моделями в классе малых и средних самолётов, такими как Embraer E-Jet и Bombardier CRJ.

История

1. Разработка и производители

Проект Су-100 (известный как Суперджет 100) был задуман в начале 2000-х годов с целью создания современного регионального пассажирского самолёта. Работы над проектом начались в 2002 году. Основная цель — замещение старых моделей: Ту-134, Ту-154 и ЯК-42.

В процессе разработки самолёт привлекал внимание и других крупных компаний, таких как Boeing, Honeywell, Zodiac Aerospace и General Electric, которые поставили комплектующие и системы для SSJ-100.

2. Особенности конструкции и характеристики

Классификация: региональный самолёт на 70-100 мест. Это типичный региональный авиалайнер, предназначенный для средних и коротких рейсов, с диапазоном полёта до 3,048 км (1,650 миль).

Двигатели: оснащён двумя двигателями SaM146, произведёнными совместно с Safran (Франция) и Snecma (Франция). Недавно был совершён первый полёт с российскими двигателями ПД-8.

Конструкция: сверхзвуковой корпус и специальные технологии делают Superjet одним из самых производительных и надёжных региональных самолётов.

Авиационные системы: включают современные автопилоты, системы управления, а также современные системы связи и навигации.

Кабина: самолёт имеет высокотехнологичную кабину пилотов, с цифровыми дисплеями, аналогичными тем, которые используются на больших пассажирских лайнерах. Это позволило улучшить управление и упростить обучение пилотов.

3. Поставки и использование

Первая поставка Су-100 состоялась в 2011 году, и с того времени самолёт стал частью флотилии различных авиакомпаний, как в России, так и за рубежом.

Основные операторы:

Авиакомпания "Аэрофлот" — крупнейший пользователь Суперджета в России.

Грузия (авиакомпания "Georgian Airways"), Мексика, Индонезия, Лаос и Туркменистан — использовали или планируют использовать Суперджеты для своих авиаперевозок.

4. Планы на будущее

Проект Суперджет 100 продолжает развиваться, и в будущем планируется усовершенствование самолёта. Одним из этапов является Superjet 100 нового поколения, с улучшенными характеристиками, уменьшением веса и увеличенной топливной экономичностью. Также ОАК планирует улучшить доступность запчастей и улучшить обслуживание самолётов.

Вывод

Суперджет 100 — это первый шаг России на пути к созданию современных региональных авиалайнеров, который демонстрирует значительный потенциал, но при этом сталкивается с рядом сложностей, как в производстве, так и в эксплуатации. В то же время, несмотря на проблемы, самолёт продолжает быть важным элементом в стратегии отечественного авиастроения и региональных перевозок.

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Суперджет SJ-100 преодолел силу земного тяготения и поднялся ближе к звездам