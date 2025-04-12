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Дмитрий Плотников

Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика

4:20
Экономика » Производство » Авиация

Одним из самых перспективных и амбициозных авиапроектов СССР, который так и не был реализован, стал Ту-2000 — советский проект гиперзвукового самолёта.

Самолёт Ту-2000
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Самолёт Ту-2000

Этот проект, начатый в 1986 году, предполагал создание летательного аппарата, способного развивать скорость до 6000 км/час (что соответствует 6 махам).

Небесная мечта

В 1970-х годах в ОКБ Туполева началась разработка амбициозного проекта воздушно-космического самолёта. Изначально планировалось создать машину со стартовой массой около 300 т. Инженеры рассматривали различные варианты силовых установок, включая жидкостные ракетные двигатели на тепловыделяющих элементах, ядерные силовые установки, плазменные и ионные двигатели.

После появления американского Space Shuttle в 1981 году работы активизировались. Через три года была предложена авиакосмическая система на базе одноступенчатого орбитального самолёта с жидкостным ракетным двигателем, способного к запуску как с земли, так и с самолётов-носителей.

Ту-2000 задумывался как настоящий прорыв в авиации: он должен был стать одновременно орбитальным бомбардировщиком и многоразовым космическим носителем. По сути, это был советский ответ будущим проектам типа SpaceX, опережая своё время на десятилетия.

Это советский многоразовый гиперзвуковой стратегический самолёт (по сути — космоплан), разработка которого велась в 1980-х годах в ОКБ Туполева. Он должен был стать ответом на американскую программу NASP (X-30) и символом перехода СССР к новому поколению авиации — на стыке космоса и атмосферы.

Зачем создавался Ту-2000?

Цель была амбициозной:

  • Запускать полезную нагрузку на орбиту без ракет — прямо с аэродрома.
  • Выполнять стратегические задачи: разведка, доставка грузов, в перспективе — даже нанесение ударов.
  • Стать технологическим флагманом, как в своё время был "Буран".
 

Что планировали реализовать

  • Гиперзвуковая скорость: до Мах 6-7
  • Длина: около 70 метров
  • Размах крыла: 14-16 метров
  • Тип двигателей: турбореактивные + ракетные, позже — прямоточные.
  • Экипаж: 2 человека, в дальнейшем — автоматическое управление.
  • Запуск с ВПП, горизонтальный взлёт.

Он должен был сначала лететь как самолёт, затем — разгоняться до гиперзвука и выходить в околоземное пространство.

Характеристики (расчётные)

  • Скорость полёта: 5-6 Мах
  • Высота полёта: 30 км
  • Запас топлива: 35-50 тонн
  • Тяга: 90 000 кгс.

Почему не построили?

К сожалению, распад СССР в 1991 году поставил жирный крест на этом революционном проекте. Несмотря на то, что работы велись всего 5 лет, проект Ту-2000 имел огромный потенциал и мог бы сделать Советский Союз лидером в космической и военной авиации. Этот проект был особенно интересен тем, что не просто копировал западные разработки, а предлагал совершенно новое техническое решение, которое могло бы изменить представление о возможностях авиации и космонавтики.

Причины

  • Проект оказался чрезвычайно дорогим.
  • СССР столкнулся с экономическим кризисом и распадом.
  • Не хватило технологической базы для реализации на практике: двигатели, теплозащита, материалы.
  • Программа была закрыта в 1992 году, хотя деревянный полноразмерный макет был построен и даже прошёл продувки в аэродинамической трубе.

Интересный факт

Ту-2000 задумывался как многоразовая система, по сути, аналог "Спейс Шаттла”, но с возможностью взлёта с полосы — без ракет-носителей. Он мог бы переломить ход "звёздных гонок" между СССР и США… если бы был завершён.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ссср космос самолет
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