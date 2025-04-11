Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Европе предложили немедленно начать заполнение газовых хранилищ

4:14
Экономика

Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) считает, что страны ЕС безотлагательно приступить к пополнению подземных хранилищ газа и активизировать закупки сжиженного природного газа. Это необходимо для обеспечения энергетической безопасности к следующему отопительному сезону и предотвращения риска дефицита топлива.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

По состоянию на 1 апреля 2025 года подземные хранилища Европы были заполнены лишь на 34 процента, что эквивалентно примерно 35 млрд кубометров газа. Этот уровень существенно ниже, чем в аналогичный период в 2023 и 2024 годах. Основными причинами такого истощения резервов стали более холодная, чем обычно, зима, высокие рыночные цены на газ, а также прекращение транзита российского газа через территорию Украины, что снизило общий объем поступлений в ЕС.

Согласно утвержденному ранее плану Еврокомиссии, к 1 ноября 2025 года страны ЕС должны достичь уровня заполненности ПХГ не менее 90 процентов. Чтобы достичь этого показателя, Европе предстоит закачать в хранилища около 57 млрд кубометров газа в течение следующих месяцев. Впрочем, сейчас в Евросоюзе обсуждают снижение порога до 80 процентов.

В ENTSOG подчёркивают, что действующая газовая инфраструктура в базовом сценарии позволяет достичь цели. Однако сохраняются значительные риски, особенно в случае перебоев в поставках или ухудшения геополитической обстановки.

В отчёте ENTSOG представлены различные сценарии развития событий.

При ограничении импорта СПГ летом 2025 года до уровня 71 млрд кубометров, к концу сентября хранилища будут заполнены на 78 процентов. В этом случае потребуется принудительное сокращение потребления на 12 млрд кубометров, чтобы компенсировать недостающий объём.

В базовом прогнозе на зиму 2025-2026 годов предполагается, что к концу отопительного сезона запасы газа сохранятся на уровне 53 процента.

Однако в случае полного прекращения поставок по трубопроводу из России, даже через "Турецкий поток", уровень запасов может опуститься до 35 процентов. Это особенно актуально на фоне сохраняющихся политических разногласий между ЕС и Россией.

Если предстоящая зима окажется особенно холодной, а поставки будут нестабильными, то, по самым пессимистичным оценкам, запасы газа в хранилищах могут сократиться до 30 процентов или даже ниже, что будет представлять серьёзную угрозу для промышленного производства и населения.

ЕС продолжает следовать курсу на отказ от российских энергоносителей к 2027 году. Однако российский газ по-прежнему частично поступает в Европу — главным образом через "Турецкий поток" в Болгарию, Венгрию и Сербию.

В условиях сокращения трубопроводных поставок возрастает роль СПГ. В 2024 году США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, обеспечив более 45 процентов импорта. Однако геополитические риски, включая возможную эскалацию торговых конфликтов между США и другими странами, могут повлиять на стабильность поставок и цены.

В прошлом трейдеры неохотно заключали сделки на летние поставки СПГ из-за того, что летние цены превышали весенние, что снижало экономическую привлекательность контрактов. В 2025 году ситуация изменилась: вслед за падением мировых цен на сырьевые ресурсы, цены на СПГ снизились, что может стать стимулом для ускоренного заполнения газовых хранилищ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы спг евросоюз
Новости Все >
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Сковорода сияет, как новая! Секреты очистки без химии и больших затрат
Пытаетесь избавиться от морщин? Но что, если ботокс может ухудшить ваше состояние
Отказ от американских брендов: супермаркеты свернули на европейский путь
Масло в двигателе резко потемнело — и это не повод паниковать, а наоборот
Москва на старте лета: синоптики обещают до +22 уже на следующей неделе
Трагедия у берегов Джерси: вертолет с семьёй топ-менеджера Siemens рухнул в реку
Бесплатный апгрейд связи? На самом деле — доступ к вашему банку
В США взялись за Смитсоновский институт: под ударом музеи, библиотеки и даже зоопарк
Секреты молочного фальсификата, о которых не расскажут продавцы
Сейчас читают
Оставьте кусок мыла в шкафу на ночь — и удивитесь, что произойдёт утром
Недвижимость
Оставьте кусок мыла в шкафу на ночь — и удивитесь, что произойдёт утром Аудио 
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Авто
Проехал на красный, но по правилам: хитрая лазейка, спасающая кошелёк
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова Рекордные 130 дней: что заставило удалить генетически модифицированную почку свиньи у пациентки Игорь Буккер Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает? Дмитрий Плотников
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Последние материалы
Пытаетесь избавиться от морщин? Но что, если ботокс может ухудшить ваше состояние
Отказ от американских брендов: супермаркеты свернули на европейский путь
Масло в двигателе резко потемнело — и это не повод паниковать, а наоборот
Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией
Москва на старте лета: синоптики обещают до +22 уже на следующей неделе
Трагедия у берегов Джерси: вертолет с семьёй топ-менеджера Siemens рухнул в реку
Бесплатный апгрейд связи? На самом деле — доступ к вашему банку
Секреты молочного фальсификата, о которых не расскажут продавцы
Кошка после стерилизации: мифы, которые вас пугают, и правда, которая вас удивит
Рекордные 130 дней: что заставило удалить генетически модифицированную почку свиньи у пациентки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.