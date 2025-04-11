Европе предложили немедленно начать заполнение газовых хранилищ

4:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) считает, что страны ЕС безотлагательно приступить к пополнению подземных хранилищ газа и активизировать закупки сжиженного природного газа. Это необходимо для обеспечения энергетической безопасности к следующему отопительному сезону и предотвращения риска дефицита топлива.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

По состоянию на 1 апреля 2025 года подземные хранилища Европы были заполнены лишь на 34 процента, что эквивалентно примерно 35 млрд кубометров газа. Этот уровень существенно ниже, чем в аналогичный период в 2023 и 2024 годах. Основными причинами такого истощения резервов стали более холодная, чем обычно, зима, высокие рыночные цены на газ, а также прекращение транзита российского газа через территорию Украины, что снизило общий объем поступлений в ЕС.

Согласно утвержденному ранее плану Еврокомиссии, к 1 ноября 2025 года страны ЕС должны достичь уровня заполненности ПХГ не менее 90 процентов. Чтобы достичь этого показателя, Европе предстоит закачать в хранилища около 57 млрд кубометров газа в течение следующих месяцев. Впрочем, сейчас в Евросоюзе обсуждают снижение порога до 80 процентов.

В ENTSOG подчёркивают, что действующая газовая инфраструктура в базовом сценарии позволяет достичь цели. Однако сохраняются значительные риски, особенно в случае перебоев в поставках или ухудшения геополитической обстановки.

В отчёте ENTSOG представлены различные сценарии развития событий.

При ограничении импорта СПГ летом 2025 года до уровня 71 млрд кубометров, к концу сентября хранилища будут заполнены на 78 процентов. В этом случае потребуется принудительное сокращение потребления на 12 млрд кубометров, чтобы компенсировать недостающий объём.

В базовом прогнозе на зиму 2025-2026 годов предполагается, что к концу отопительного сезона запасы газа сохранятся на уровне 53 процента.

Однако в случае полного прекращения поставок по трубопроводу из России, даже через "Турецкий поток", уровень запасов может опуститься до 35 процентов. Это особенно актуально на фоне сохраняющихся политических разногласий между ЕС и Россией.

Если предстоящая зима окажется особенно холодной, а поставки будут нестабильными, то, по самым пессимистичным оценкам, запасы газа в хранилищах могут сократиться до 30 процентов или даже ниже, что будет представлять серьёзную угрозу для промышленного производства и населения.

ЕС продолжает следовать курсу на отказ от российских энергоносителей к 2027 году. Однако российский газ по-прежнему частично поступает в Европу — главным образом через "Турецкий поток" в Болгарию, Венгрию и Сербию.

В условиях сокращения трубопроводных поставок возрастает роль СПГ. В 2024 году США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, обеспечив более 45 процентов импорта. Однако геополитические риски, включая возможную эскалацию торговых конфликтов между США и другими странами, могут повлиять на стабильность поставок и цены.

В прошлом трейдеры неохотно заключали сделки на летние поставки СПГ из-за того, что летние цены превышали весенние, что снижало экономическую привлекательность контрактов. В 2025 году ситуация изменилась: вслед за падением мировых цен на сырьевые ресурсы, цены на СПГ снизились, что может стать стимулом для ускоренного заполнения газовых хранилищ.