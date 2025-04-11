Китайские компании могут усилить экспансию в России из-за пошлин США

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне недавнего ужесточения торговой политики США, выразившегося во введении заградительных пошлин, Китай может переориентировать свои экспортные потоки на альтернативные рынки, в том числе российский.

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Это, в свою очередь, может усилить конкуренцию, отечественные компании уже испытывают ощутимое давление со стороны китайских производителей. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По мнению Шохина, в условиях ограниченного доступа на американский рынок китайские производители будут стремиться компенсировать потери, расширяя свое присутствие в других странах. В числе потенциальных направлений экспансии рассматривается Россия, что может повлиять на существующую конкурентную ситуацию для российских предприятий.

В частности, уже сейчас наблюдаются примеры вытеснения отечественных компаний с ключевых позиций на внутреннем рынке. Так, китайские автопроизводители смогли опередить "КАМАЗ" по объёмам продаж, заняв лидерские позиции в сегменте грузовой автотехники.

Кроме того, Шохин указал на вероятность того, что китайские компании станут менее осторожны в вопросах вторичных санкций, связанных с поставками продукции в обход ограничений, введённых западными странами. Это может привести к увеличению объёма китайского импорта в Россию и по другим товарным категориям, где до недавнего времени сохранялась относительная стабильность.

Китай стремится диверсифицировать экспорт и углублять торгово-экономические связи с другими странами, в том числе с партнёрами по БРИКС и странами Евразийского экономического союза. Россия, как ближайший сосед и крупный торговый партнёр, в этом контексте представляет значимый интерес для китайского бизнеса.

Однако, по мнению ряда экспертов, это может иметь как позитивные, так и негативные последствия для российской экономики — с одной стороны, улучшение доступа к недорогой продукции, с другой — усиление зависимости и давления на отечественного производителя.

Напомним, Пекин в пятницу объявил о дополнительных пошлинах на товары из США. В Минфине КНР сообщили, что пошлины на все американские товары будут с 12 апреля подняты 84 процентов до 125 процентов.

Ранее американские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщали, что американские пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145 процентов.