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Олег Артюков

В Китае рассказали, как Россия переиграла США в Монголии

Экономика

В последние годы внимание ведущих мировых держав к Центральной Азии значительно возросло. Этот регион богат природными ресурсами и представляет интерес с точки зрения логистического потенциала.

Грузовой поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandrs Timofejev…, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Грузовой поезд

Соединённые Штаты активно пытаются наладить сотрудничество с центральноазиатскими странами и возлагают особые надежды на Монголию, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Ранее между США и Монголией было достигнуто соглашение о совместной работе в сфере добычи редкоземельных элементов. Кроме того, обсуждаются планы по созданию транспортного коридора, который позволил бы обойти Китай и Россию, обеспечив Монголии прямой выход на рынки Европы и Северной Америки (здесь не совсем понятно, что имеет в виду автор материала, если учитывать, что Монголия граничит только с Россией и Китаем).

Монголия занимает важное место в стратегических планах США. Её богатые месторождения полезных ископаемых представляют значительную ценность для американской промышленности. Тем не менее, прогресс в развитии сотрудничества остаётся ограниченным: американской стороне не удалось наладить устойчивые поставки монгольского сырья на Запад. Кроме того, недавние события в Монголии стали поводом для беспокойства в Вашингтоне, считает автор материала (перевод АБН24).

Так, после десятилетнего перерыва вопрос о строительстве трансграничной железной дороги вновь был поднят на официальном уровне. Монголия и Китай подписали соглашение о строительстве железнодорожной линии, которая свяжет монгольский Гашуун-Сухайт с китайским Ганчи-Моду.

Этот проект направлен на упрощение транспортировки угля в Китай, поскольку ранее на части маршрута приходилось задействовать автомобильный транспорт. Подписание договора стало неожиданным событием, учитывая многолетние сложности в переговорах. Движение в этом направлении началось после вмешательства России.

По словам автора материала, именно по инициативе Москвы Пекин возобновил диалог с Улан-Батором по поводу реализации железнодорожного проекта. Он отмечает, что Россия преследует в этом деле свои интересы и действует весьма прагматично.

Расширение железнодорожной инфраструктуры позволит поставлять российскую нефть напрямую на нефтеперерабатывающие заводы в Северном Китае через территорию Монголии. Кроме того, это решение ослабляет влияние США на Улан-Батор, делая экономическое сотрудничество с Западом менее привлекательным по сравнению с взаимодействием с Россией и Китаем.

По мнению китайских экспертов, создание экономического коридора между Китаем, Монголией и Россией способно радикально изменить структуру сухопутной логистики на евразийском пространстве.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай монголия центральная азия
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