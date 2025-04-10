Экономист Косой назвал негативный для России момент тарифных войн Трампа

3:08 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

Для РФ есть только один значимый негативный эффект торговых войн, считает президент Центра экономики и инфраструктуры Владимир Косой.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Эксперт отметил в комментарии для Pravda.Ru, что приостановка президентом Трампом на 90 дней ввода "взаимных пошлин" была сделана после того, как в США началась биржевая паника и стала вырисовываться ситуация, которая "могла очень тяжело сказаться на американской экономике".

"Одновременно с этим начала падать цена на американские государственные ценные бумаги. Всё это спровоцировало то, что Трамп просто испугался и предпринял указанные действия", — сказал экономист.

Повышение ставки против Китая до 125% позволило ему "сохранить лицо", отметил Владимир Косой, однако эксперт считает, что пошлины "в любом случае неприемлемы ни для США, ни для Китая", так разрушают их экономики.

"Поэтому здесь, скорее, идёт война нервов, и просто тема такая, кто первый сморгнёт", — сказал эксперт.

В торговой войне, по его словам, "неприятный эффект" для РФ заключается в падении цен на энергоресурсы.

"Если реально все эти американские горки приведут к рецессии или даже снижению темпов роста мировой экономики, это может за собой потянуть снижение цен на нефть, газ, другие сырьевые ресурсы, просто в силу того, что на них упадет спрос. И это будет, безусловно, неприятно для Российской Федерации", — сказал Владимир Косой.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года цена на нефть упала на 28%. Только в четверг цены на неё снизились почти на 3% из-за опасений углубления торговой войны между США и Китаем. Сегодня нефть марки Brent торгуется на уровне 64 долларов за баррель.

Эксперты в целом сходятся во мнении, что уменьшение цены на нефть, принесёт снижение инфляции и уменьшение стоимости топлива для потребителей в США. Но американская сланцевая промышленность может оказаться в затруднительном положении, если цены останутся такими низкими.

Фондовые рынки Китая отреагировали даже минимальным ростом на 125% тариф, однако правительство по-прежнему занимает твердую позицию в отношении торгового давления США. Китай заявил, что торговая война Трампа с Пекином "закончится провалом".

"Дело США не получит поддержки народа и закончится провалом", — заявил на очередной пресс-конференции представитель министерства Линь Цзянь.

Китайские продавцы, в том числе на таких платформах, как Amazon и Shein, сегодня повышали цены на товары до 70% из-за повышения пошлин. Некоторые китайские компании перенаправляют товары через третьи страны, чтобы избежать пошлин, что усложняет глобальные цепочки поставок.

В связи с тем, что Китай перестал закупать американские нефть и СПГ, он, вероятно, найдёт их поставщиков в РФ, отмечают эксперты.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.



По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

