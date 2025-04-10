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Олег Артюков

Bosch закрывает заводы в Германии из-за экономического кризиса

2:49
Экономика

Германская компания Bosch объявила о планах закрыть к 2026 году два завода, принадлежащих её подразделению Bosch Power Tools, расположенных в Лайнфельдене-Эхтердингене (Баден-Вюртемберг) и Зебнице (Саксония).

Завод
Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завод

Это решение стало следствием углубляющегося экономического кризиса в Германии, в частности — спада в строительной отрасли и падения потребительской активности. Под закрытие попадут около 230 рабочих мест в Лайнфельдене и 270 — в Зебнице. При этом в Лайнфельдене находится штаб-квартира подразделения Bosch Power Tools.

Предприятия занимались выпуском электроинструментов, таких как угловые шлифовальные машины, ударные дрели и садовая техника. Производство этих товаров в дальнейшем будет перенесено на другие площадки, включая завод в Мишкольце (Венгрия).

Руководство компании признало, что уже принятые меры по снижению затрат и повышению эффективности не дали ожидаемого результата. Снижение загрузки производственных мощностей также стало одним из факторов, повлиявших на решение о закрытии.

Представители профсоюза IG Metall и производственного совета Bosch Power Tools резко раскритиковали инициативу руководства, подчеркнув, что подобный шаг является серьёзным ударом по рабочим. Профсоюз выразил намерение бороться за сохранение рабочих мест и разрабатывать альтернативные предложения.

Ситуация с Bosch отражает более широкие проблемы в немецкой экономике. В последние годы ФРГ столкнулась с замедлением темпов роста ВВП, высоким уровнем инфляции и падением деловой активности в ключевых отраслях, включая промышленное производство и строительство.

Кроме того, энергокризис, вызванный отказом от российских энергоносителей и переходом на более дорогие альтернативные источники, усугубил ситуацию. Многие компании жалуются на высокую стоимость энергии и сырья, а также на нестабильность поставок.

Генеральный директор Bosch Штефан Хартунг в начале марта уже предупреждал о предстоящих сокращениях, ссылаясь на сложную рыночную конъюнктуру. По итогам 2024 года общее количество сотрудников компании по всему миру сократилось на 11 500 человек.

В Германии потери составили 4 400 рабочих мест, что соответствует снижению на 3,3 процента. Таким образом, происходящее с Bosch укладывается в общую тенденцию деиндустриализации и переноса производства за пределы страны в поисках более выгодных условий.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы bosch германия производство
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