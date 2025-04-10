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Олег Артюков

В США считают, что Россия выигрывает соревнование в атомной энергетике

2:54
Экономика

Геополитическое противостояние между Россией и Западом охватывает всё больше сфер. И одной из ключевых арен становится атомная энергетика и контроль над глобальными цепочками поставок урана.

АЭС Темелин
Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС Темелин

Сегодня Россия, по мнению ряда западных экспертов, усиливает своё влияние в этой стратегической отрасли, вытесняя конкурентов и укрепляя свои позиции даже в странах, традиционно ориентированных на США и ЕС.

Москва выигрывает геополитическую битву за ядерную энергетику, подчёркивается в западной прессе.

Российская госкорпорация "Росатом" в настоящее время контролирует около 50% мирового рынка атомной энергетики, участвуя в строительстве и обслуживании атомных электростанций по всему миру, включая государства-члены НАТО, такие как Турция и Венгрия, отмечается, в частности, в материале издания Eurasianet (перевод АБН24).

"Росатом" занимает уникальное положение на международной арене: он не только проектирует и строит АЭС, но также предлагает услуги по обучению персонала, поставке топлива, его переработке и утилизации отработанных материалов. Это делает его полноценным поставщиком "под ключ", что особенно привлекательно для развивающихся стран, не имеющих собственных ядерных программ.

Ключевым элементом ядерной стратегии России становится контроль над поставками урана — как сырья, так и обогащённого топлива. Особенно важным стал 2023 год, когда в Нигере произошла смена власти, в результате чего были выдворены французские и американские военные.

Вакуум влияния быстро заполнила Россия, получив доступ к богатым месторождениям урана. Нигер добывает около пяти процентов высококачественной урановой руды от мировой добычи.

Это событие подорвало стабильность французского ядерного сектора, который исторически зависел от урана из бывших колоний. Франция, где атомная энергия обеспечивает около 70 процентов производства электроэнергии, теперь оказалась в уязвимом положении.

США также находятся в зоне риска: 12 процентов урана, потребляемого в американской энергетике, поступает напрямую из России, а ещё 36 процентов — из Казахстана и Узбекистана.

Таким образом, Россия успешно укрепляет свои позиции в глобальной ядерной политике. Контроль над ключевыми сегментами — от добычи урана до высокотехнологичного строительства и обслуживания АЭС — даёт Москве мощные рычаги давления на страны Запада и одновременно расширяет круг союзников в развивающемся мире.

"Россия выигрывает соревнование по атомной энергетике и цепочкам поставок", — отмечает автор американского издания.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы запад росатом
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