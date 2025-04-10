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Любовь Степушова

Перестройка мировой экономики вынуждает Трампа выйти из прокси-войны с Россией

4:24
Экономика » Рынки

Трамп протестировал торговую войну против всех. Экономическая перестройка вынуждает США выйти из проигранного украинского конфликта.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Почему Трамп приостановил действия тарифов на 90 дней?

Президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней введение повышенных (более 10%) пошлин против стран, которые не ввели ответные меры, а пошлины на китайский импорт увеличил до 125%.

Рынки сразу пошли вверх, и сам Трамп заявил в Овальном кабинете Белого дома, что его друзья "хорошо на этом заработали".

Среди других причин отката от прежней жёсткой позиции называют разные. Один из вариантов говорит о том, что падение фондовых рынков не привело к ожидаемому оттоку денег в гособлигации США. Такая цель якобы была у Трампа, чтобы уменьшить выплаты по его обслуживанию (1 трлн долларов в прошлом году). Япония, главный держатель американских трежерис, устроила вчера их распродажу, чтобы пополнить свои денежные ресурсы. Однако спрос был невысок. Особенно он падал на десятилетние бумаги, которые всегда пользуются спросом в период нестабильности. Видимо, у инвесторов исчезла уверенность в том, что правительство США погасит свои долги.

Также указывается, что пенсионные накопления американцев за несколько дней хаоса на биржах растаяли на 3-4 трлн долларов. Известно, что все они вкладывают в акции свои пенсии напрямую или через трастовые фонды. В адрес конгресса начали поступать телефонные звонки от граждан с просьбой остановить "безумие". Неслучайно чиновники из США высказываются о недопустимости даже ограниченного ядерного конфликта с РФ — именно по причине "падения фондовых" рынков.

Ещё одна версия говорит о том, что вся эта операция (ввод пошлин, а потом откат) — это гениальный ход, принудивший многие страны поверить в серьёзные намерения Трампа свернуть их выгодный импорт в США и прийти "лизать задницу". То есть одной только риторикой Вашингтоном достигнуты реальные хорошие позиции на предстоящих переговорах по сокращению американского торгового дефицита. И это при том, что в США нет товаров, чтобы предложить партнёрам. Трамп предложил ЕС покупать энергоресурсы, но и здесь проблема — упавшие цены на нефть заморозили её добычу из сланца, так как цена 65 долларов за баррель является для неё критической.

Также представляется, что американский бизнес, переехавший в Азию, оказался не готов мгновенно возвращаться.

Примирение с Китаем впереди

Что касается Китая, то переговоры тоже состоятся. Потому что Китаю некуда девать свой импорт, а американцам нечем заполнять свой рынок, если не будет китайских товаров. Дефицит — это огромная дестабилизирующая сила. Например, США почти полностью зависят от КНР в импорте электроники. Согласно анализу Bloomberg, на Китай приходится почти 90% всех импортируемых в США игровых приставок, более 70% смартфонов, а также 66% ноутбуков.

Трамп будет выходить из проигранной войны с РФ на Украине

Для РФ важно, что Трамп занялся мировой экономической перестройкой, поэтому из украинского конфликта ему надо выходить — тривиально невыгодно там оставаться. Видно, что переговоры РФ — США идут именно в экономической плоскости, как будто и нет проблем на Украине. Главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился сегодня с американским бизнесом, который не ушёл из России, а это, по его словам, более 150 компаний. Также дипломаты обеих стран встречаются сегодня в Турции для разблокировки работы.

Сегодняшнее заявление рупора республиканцев Такера Карлсона о том, что "США проиграли войну с Россией" на Украине, — это как раз указание на неизбежность перезагрузки отношений. Очевидно, что линия Москвы на терпение в общении с Трампом полезна для достижения всех целей СВО и снятия санкций.

Уточнения

Ры́нок це́нных бума́г фо́ндовый ры́нок — совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.

Ценные бумаги Казначейства США или облигации ( трежерис) — государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США (Казначейством США) через действующее в его составе Бюро государственного долга. Это инструмент финансирования государственного долга.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы китай япония украина экономика дональд трамп
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